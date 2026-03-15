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Un ataque israelí mata a 4 en Gaza, incluido un niño, según funcionarios de hospital

EL CAIRO, Egipto (AP) — Al menos cuatro palestinos, entre ellos un niño y su madre embarazada, murieron el domingo por un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, informaron autoridades hospitalarias.

Un chico lleva una bicicleta con bidones de agua a través de una tormenta de arena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Un chico lleva una bicicleta con bidones de agua a través de una tormenta de arena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

El ataque alcanzó una casa en Nuseirat, un campamento urbano de refugiados en el centro de Gaza, y mató a una pareja y a su hijo pequeño, según el cercano Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. La cuarta víctima mortal fue trasladada al hospital Awda, en Nuseirat.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Las muertes fueron las más recientes entre los palestinos en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

Aunque los combates más intensos han disminuido, desde que se acordó el alto el fuego se ha seguido registrando fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han realizado sucesivos bombardeos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 650 palestinos en ese periodo, según funcionarios de salud de Gaza.

Israel afirma que ha respondido a violaciones del alto el fuego o que ha atacado a milicianos buscados. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

Ellos figuraban entre más de 72.200 palestinos muertos en la guerra, que se desencadenó cuando milicianos encabezados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los milicianos mataron a más de 1.200 personas y tomó como rehenes a más de 250 en esa incursión.

El ministerio de salud, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

Los milicianos han atacado a las tropas con disparos, e Israel sostiene que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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