Un ataque con dron en Vorónezh, Rusia, deja un muerto y tres heridos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, segundo por la izquierda, escucha al secretario británico de Defensa, John Healey, durante su reunión en Kiev, Ucrania, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk) AP

El gobernador regional Alexander Gusev afirmó en Telegram que una joven murió durante la noche en una unidad de cuidados intensivos de un hospital después de que los escombros de un dron cayeran sobre una casa durante el ataque del sábado.

Otras tres personas resultaron heridas y más de diez edificios de apartamentos, casas privadas y una escuela secundaria resultaron dañados, agregó, señalando que las defensas aéreas derribaron 17 drones sobre Voronezh. La ciudad tiene poco más de un millón de habitantes y se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera ucraniana.

El ataque ocurrió al día siguiente de que Rusia bombardeara Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles durante la noche del viernes, matando al menos a cuatro personas en la capital, Kiev, según funcionarios ucranianos.

Por segunda vez en casi cuatro años de guerra, Rusia utilizó un nuevo y poderoso misil hipersónico que golpeó el oeste de Ucrania en una clara advertencia a Kiev y a la OTAN.

El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik, capaz de portar armas nucleares, siguieron a los reportes de un importante progreso en las conversaciones entre Ucrania y sus aliados sobre cómo defender al país de una agresión importante por parte de Moscú si se llega a un acuerdo de paz liderado por Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado en su mensaje nocturno que los negociadores ucranianos "continúan comunicándose con la parte estadounidense".

El jefe negociador Rustem Umerov estuvo en contacto con socios estadounidenses el sábado, señaló. Por separado, el Estado Mayor de Ucrania informó que Rusia atacó Ucrania con 154 drones durante la noche del domingo y 125 fueron derribados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP