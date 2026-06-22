Un ataque de dron ruso en Ucrania mata a 3 miembros de una familia, incluido un niño de 13 años

Una mujer abraza a su gato tras encontrarlo durante las labores de rescate y búsqueda en un edificio residencial dañado por un ataque de misiles rusos en Járkiv, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Rusia ha castigado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión total de su vecino hace más de cuatro años, y un conteo de Naciones Unidas indica que más de 16.000 civiles han muerto en la guerra. Los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no han logrado detener los combates.

El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y mató a un hombre de 36 años, a su hijo de 13 años y a una mujer de 73 años que era la madre de la pareja del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, precisó.

El número de víctimas civiles en los ataques rusos ha aumentado recientemente, de acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, mientras las fuerzas de Moscú tienen dificultades para cobrar impulso en el campo de batalla.

Al menos 274 civiles murieron y 1.763 resultaron heridos en Ucrania en mayo —el total mensual más alto de víctimas civiles desde abril de 2022—, según indicó la agencia a principios de este mes. La mayoría de las víctimas estaban en ciudades alejadas de la línea del frente, señaló.

Un ataque nocturno con drones rusos también mató a una mujer e hirió a tres personas, entre ellas un niño de 11 años, en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sureste, informó el jefe regional Ivan Fedorov.

En total, Rusia lanzó 88 drones de ataque de largo alcance y un misil balístico durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, y las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron mediante interferencias 79 de los drones.

Ucrania, por su parte, lanzó muchos más drones hacia Rusia y los territorios que controla, según el Ministerio ruso de Defensa, mientras Kiev mantuvo su campaña de largo alcance contra instalaciones petroleras, transporte militar e infraestructura.

El Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus fuerzas interceptaron 301 drones ucranianos durante la noche sobre múltiples regiones rusas, la península de Crimea anexada ilegalmente, el mar de Azov y el mar Negro.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que fueron derribados 84 drones ucranianos que tenían como objetivo la capital rusa.

No indicó si el ataque causó daños, pero los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente los vuelos tras el ataque.

Además, algunas edificaciones residenciales fueron evacuadas en la región rusa de Vladimir, al este de Moscú, y en la región de Tula, al sur de la capital, como resultado del ataque, informaron las autoridades locales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP