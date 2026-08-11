Un ataque de dron provoca un gran incendio en la refinería libia de Zawiya

Foto satelital de las agencias Airbus Defence y Space's Pléiades Neo, que muestra humo saliendo de la refinería Zawiya en Libia, el 11 de agosto del 2026. (Pléiades Neo © Airbus DS 2026, via AP) AP

Un dron impactó el lunes contra un tanque de gasolina en la refinería de petróleo de Zawiya, en la localidad mediterránea de Zawiya, unos 47 kilómetros (unos 30 millas) al oeste de la capital, Trípoli, informó la Corporación Nacional del Petróleo, de propiedad estatal.

El ataque provocó un gran incendio en un tanque de almacenamiento de gasolina que ardió durante la noche hasta la mañana del martes, según la Defensa Civil, una agencia de primeros auxilios.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por una serie de ataques contra instalaciones petroleras en Zawiya, ni por el coche bomba en la ciudad oriental de Bengasi el lunes.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron enormes llamas y bolas de fuego que brotaban del tanque, mientras un humo negro y anaranjado se elevaba en el cielo y los bomberos rociaban lo que parecía ser espuma o agua en un intento por sofocar el intenso incendio.

Mientras combatían las llamas, otro dron impactó cerca de un tanque petrolero clave en las inmediaciones, pero no causó víctimas ni daños, señaló la empresa.

La compañía indicó que el tanque, que contenía 4,5 millones de litros de combustible cuando fue alcanzado, colapsó, y declaró un estado de máxima emergencia en la instalación.

Los ataques del lunes forman parte de una serie de ofensivas con drones contra la infraestructura petrolera en Zawiya, que alberga infraestructura energética crítica, incluida la mayor refinería de petróleo del país, una terminal de exportación y una central eléctrica. Los ataques con drones se producen antes de una visita planificada del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en la que tiene previsto visitar tanto Trípoli como Bengasi.

Durante el fin de semana, la empresa petrolera informó que ataques con drones alcanzaron un tanque de combustible y una planta desalinizadora vinculada a las instalaciones petroleras en Zawiya. Señaló que el tanque resultó dañado.

Por separado, un destacado mando militar de las fuerzas del poderoso comandante Jalifa Hifter murió por la explosión de un coche bomba la noche del lunes en la ciudad oriental de Bengasi, informaron las autoridades.

El mayor general Fawzy al-Mansouri, director de la inteligencia militar del autoproclamado Ejército Nacional Libio de Hifter, murió cuando un vehículo cargado de explosivos estalló contra su auto en el barrio de Sayyida Aisha, en Bengasi, informó el ENL.

El ENL está aliado con uno de los dos gobiernos rivales de Libia, que controla las zonas oriental y meridional del país.

Los ataques subrayaron la fragilidad de la seguridad en el país petrolero. Libia, un país mediterráneo en gran medida sin ley, se ha sumido sumido en el caos y la división tras el levantamiento de 2011 que derivó en guerra civil, en la que el veterano autócrata Moammar Gadhafi fue derrocado y asesinado.

En medio del caos, las milicias crecieron en riqueza y poder, particularmente en Trípoli y en la parte occidental del país.

El país lleva años dividido entre gobiernos rivales en el este y el oeste, cada una respaldada por grupos armados y gobiernos extranjeros. Actualmente, está gobernado por el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah en el oeste y por la administración del primer ministro Ossama Hammad en el este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP