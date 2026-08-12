Un ataque de dron en el oeste de Libia incendia una subestación eléctrica y provoca apagones

El incendio en la refinería Zawiya en Libia el 11 de agosto del 2026. (AP foto/Yousef Murad) AP

La Compañía General de Electricidad, de propiedad estatal, señaló en un comunicado que una subestación eléctrica en la ciudad de Zawiya, que conecta las plantas de energía con hogares y negocios, quedó completamente calcinada.

La ciudad, de unos 250.000 habitantes, ha sufrido una serie de ataques con drones que alcanzaron instalaciones petroleras y eléctricas. Zawiya alberga infraestructura energética crítica, incluida la mayor refinería de petróleo de Libia, una terminal de exportación y una central eléctrica.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques con drones.

La empresa eléctrica indicó que el ataque provocó cortes de suministro en las zonas del sur de la ciudad, ubicada a unos 47 kilómetros (unas 30 millas) al oeste de la capital, Trípoli. Imágenes compartidas por la compañía mostraban enormes llamas y bolas de fuego que brotaban de la instalación.

Abdul-Hamid Dbeibah, primer ministro de uno de los dos gobiernos rivales de Libia, condenó los ataques contra instalaciones energéticas y eléctricas como “un crimen grave y una escalada que no quedará sin respuesta”.

“Llegaremos a los responsables de este ataque, y la rendición de cuentas será firme. Nadie estará protegido por su cargo, estatus o influencia”, manifestó en un comunicado.

Un dron impactó el lunes contra un tanque cargado de combustible en la refinería de Zawiya, lo que provocó un enorme incendio que los bomberos combatieron durante más de 15 horas. La refinería registró ataques reiterados el martes y durante el fin de semana, según la Corporación Nacional del Petróleo, de propiedad estatal.

Por su parte, la central eléctrica de la ciudad fue alcanzada por dos drones el martes; uno dañó su sistema contra incendios, mientras que el segundo cayó cerca del principal almacenamiento de combustible de la instalación y le prendió fuego, informó la empresa eléctrica.

Los ataques se producen mientras aumentan las tensiones entre el gobierno del oeste de Libia y el caudillo Mohamed Bahroun, quien controla la ciudad de Zawiya. Gran parte del oeste de Libia está gobernada por milicias locales aliadas de manera laxa al gobierno de Dbeibah en Trípoli.

El país lleva años dividido entre gobiernos rivales, cada uno respaldado por distintos grupos armados y gobiernos extranjeros. Dbeibah gobierna el oeste de Libia y la administración del primer ministro Ossama Hammad gobierna la parte oriental del país.

Tras el ataque del martes contra la central eléctrica, la empresa estadounidense General Electric retiró a sus equipos de la instalación “hasta que se garanticen las condiciones de seguridad y un entorno de trabajo adecuado y seguro”, indicó la empresa eléctrica. GE realiza servicios de mantenimiento y modernización para la planta.

GE ya había retirado previamente a su personal de la planta por preocupaciones de seguridad, lo que prolongó la pérdida de más de 700 megavatios de la capacidad de producción de la central eléctrica de Zawiya, estimada en 1.300 megavatios, señaló la empresa eléctrica.

La violencia se produjo mientras el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, se encontraba en Trípoli para reunirse con Dbeibah y Mohammad Younes Menfi, presidente del Consejo Presidencial.

Turquía es el principal respaldo extranjero del gobierno de Dbeibah, pero en los últimos años también se ha acercado a las autoridades rivales del este de Libia en un intento por recomponer sus vínculos, y como parte de esfuerzos regionales para unificar al país norteafricano.

Libia, un país rico en petróleo a orillas del Mediterráneo, cayó en el conflicto desde que un levantamiento respaldado por la OTAN —que derivó en guerra civil— derrocó y mató al veterano autócrata Moammar Gadhafi en 2011.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP