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Un ataque aéreo militar mató a 100 civiles en un mercado en Nigeria, dice Amnistía Internacional

ABUYA, Nigeria (AP) — Un ataque aéreo militar en Nigeria mató a 100 civiles en un mercado el fin de semana, afirmó Amnistía Internacional.

La declaración del grupo el lunes sostuvo que aviones militares atacaron el mercado de Tumfa, en el estado de Zamfara, el domingo.

Un funcionario de la Cruz Roja en el estado, Ibrahim Bello Garba, confirmó el ataque a The Associated Press y señaló que murieron “varios civiles”.

Es la más reciente denuncia de un bombardeo militar que alcanza a civiles en la nación de África occidental, que enfrenta amenazas de múltiples grupos armados como Boko Haram.

El ejército confirmó a la AP que hubo un ataque aéreo, pero indicó que “no se ha establecido ninguna evidencia verificable de víctimas civiles como se sugiere en los medios”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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