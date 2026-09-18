Un arranque fulminante de 5 carreras impulsa a los Yankees a un 9-2 sobre Diamondbacks

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Los Yankees ganaron por octava vez en 10 juegos después de enterarse de que Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, regresaría a la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla derecha. Nueva York, que ya aseguró un puesto en los playoffs, está a cuatro juegos de los Rays de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana con nueve juegos por disputar.

Los D-backs han perdido tres seguidos y sus esperanzas de playoffs están en serios aprietos. Están a cinco juegos del último comodín de la Liga Nacional con ocho juegos restantes.

Los primeros cinco bateadores de Nueva York se embasaron ante el zurdo All-Star de los D-backs, el venezolano Eduardo Rodríguez, y un sencillo de dos carreras de George Lombard Jr. puso la pizarra 5-0. Lombard añadió un jonrón solitario en la sexta y terminó con tres carreras impulsadas.

Cole (9-9) se recuperó tras un par de aperturas en las que permitió siete cuadrangulares —la mayor cantidad que ha concedido en un lapso de dos juegos. Permitió dos carreras y cuatro imparables en seis entradas, y ponchó a seis.

Elegido primero por Pittsburgh en 2011, Cole consiguió su victoria número 162. Es una más que Mike Moore, seleccionado como número 1 por Seattle en 1981.

Rodríguez (15-7) eligió un mal momento para tener, posiblemente, su peor apertura de la temporada: necesitó 45 lanzamientos para conseguir tres outs, su cifra más alta en una primera entrada. Permitió siete carreras, cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP