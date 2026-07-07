Un alud de tierra en China sepulta a 33 personas; rescatan a cerca de la mitad

Las autoridades locales indicaron que el deslizamiento ocurrió en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan, en la provincia de Gansu, poco antes de las 7 de la mañana, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.
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BEIJING (AP) — Un alud de tierra en una aldea del noroeste de China sepultó a 33 personas el martes, informó la prensa estatal. Cerca de la mitad de ellas fueron rescatadas.
Las autoridades locales indicaron que el deslizamiento ocurrió en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan, en la provincia de Gansu, poco antes de las 7 de la mañana, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.
La televisora estatal CCTV señaló que 17 personas ya habían sido rescatadas, pero no dio detalles sobre su estado.
Mientras se llevaban a cabo las labores de rescate, las autoridades reubicaron a los residentes afectados.
No estaba claro qué causó el deslave.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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