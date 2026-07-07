Un alud de tierra en China sepulta a 33 personas; rescatan a cerca de la mitad

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Las autoridades locales indicaron que el deslizamiento ocurrió en el municipio de Nanhe, en la ciudad de Longnan, en la provincia de Gansu, poco antes de las 7 de la mañana, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.

La televisora estatal CCTV señaló que 17 personas ya habían sido rescatadas, pero no dio detalles sobre su estado.

Mientras se llevaban a cabo las labores de rescate, las autoridades reubicaron a los residentes afectados.

No estaba claro qué causó el deslave.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP