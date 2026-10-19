UEFA da a FIFA plazo hasta el 2 de noviembre para publicar documentos del plan de Infantino

ARCHIVO - El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin (derecha) y el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el Congreso de la UEFA, el 3 de abril de 2025, en Belgrado. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

El más reciente movimiento en una lucha de poder entre los dos organismos rectores se produjo en la semana posterior a que los delegados europeos de la UEFA quedaran decepcionados por lo que percibieron como una falta de claridad del presidente de la FIFA sobre los temas, durante una reunión del Consejo de la FIFA la semana pasada.

Infantino no aportó documentos sobre el plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares que lanzó y abandonó rápidamente en julio, en medio de una fuerte reacción en contra encabezada por Europa.

Entre las 42 preguntas a las que la UEFA exige respuesta figuran: el paquete de remuneración personal de Infantino, pagos financieros realizados al cantante Marc Anthony, la gestión del caso disciplinario del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, relaciones empresariales y políticas que involucran a Donald Trump y a su familia, y la independencia operativa de los comités judicial, electoral y de ética de la FIFA.

La UEFA pidió a tribunales federales de Estados Unidos que autoricen citaciones judiciales para obligar a la entrega de documentos y a la presentación de testimonio bajo juramento sobre el plan de inversión abandonado llamado FIFA Forward Enterprise.

Abogados de la FIFA han afirmado que la UEFA está acosando a Infantino.

La carta formal, firmada por el secretario general de la UEFA Theodore Theodoridis, en nombre de los miembros europeos del Consejo de la FIFA, indicó que la disculpa de Infantino por sus acciones y la explicación posterior no lograron abordar sus preocupaciones centrales.

“La explicación no ha comenzado a abordar de manera satisfactoria una serie de preguntas fundamentales planteadas por los miembros del Consejo. Otras siguen sin respuesta, y la información y la documentación solicitadas no han sido (proporcionadas)”, señaló la carta.

“La retirada de FFE, el reconocimiento de errores y el anuncio de ‘posibles reformas de gobernanza’ no responden cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni por qué el Consejo de la FIFA no participó en la etapa adecuada”.

Cronograma ajustado

La UEFA presentó 42 preguntas detalladas a la FIFA y exigió respuestas para el 2 de noviembre, 16 días antes de la fecha límite de nominaciones para la elección presidencial del próximo 18 de marzo.

Con la próxima reunión del Consejo de la FIFA programada para el 16 de diciembre en Doha, después de que cierre el periodo de nominaciones, la UEFA insistió en que las respuestas no pueden esperar.

“La respuesta a estas preguntas se requiere ahora. No pueden aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, ni futuras reformas de gobernanza pueden sustituir el escrutinio de decisiones ya tomadas y la rendición de cuentas por ellas”, subrayó la carta.

El plazo más temprano daría tiempo a las federaciones para evaluar las respuestas de la FIFA, o su falta de respuesta, mientras aún pueden nominar o respaldar a un aspirante.

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FUENTE: AP