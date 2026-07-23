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UE multa a Google con 1.000 millones de dólares por tienda de apps Play Store y su buscador

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea multó el jueves a Google con 890 millones de euros (1.000 millones de dólares) tras determinar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su omnipresente motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de la competencia.

ARCHIVO - Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google durante un evento en el Paris Google Lab, en un aparte de la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
ARCHIVO - Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google durante un evento en el Paris Google Lab, en un aparte de la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo) AP

Es la última gran ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta, desde Silicon Valley hasta Beijing.

Google había perdido recientemente una apelación contra una multa antimonopolio de 4.500 millones de dólares impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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