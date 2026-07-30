UE destina 11.400 millones de dólares a 7 gigafábricas de IA para alcanzar a EEUU y China

La Comisión Europea apuntó que le gustaría que los fondos públicos atrajeran otros 20.000 millones de euros (22.800 millones de dólares) en inversión privada.

“El acceso a la escala bruta de potencia de cómputo dentro de las gigafábricas de IA es una necesidad estratégica para Europa a medida que se acelera el desarrollo de la IA”, dijo Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de la soberanía tecnológica.

Los esfuerzos de Bruselas por establecer la “soberanía tecnológica” han cobrado urgencia a medida que los líderes temen la dependencia de tecnologías de proveedores extranjeros que, según sostienen, podrían convertirse en un arma contra los europeos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la UE por sus regulaciones tecnológicas, y China ha limitado el suministro de minerales críticos para el sector.

Las empresas ya pueden presentar ofertas para contratos para la construcción de gigafábricas que se espera que cuenten con al menos 100.000 chips de IA de última generación, lo que las haría aproximadamente cuatro veces más potentes que los centros de datos que operan actualmente en el bloque.

La potencia de cómputo actual de la UE —aportada por una red de 19 centros de datos de inteligencia artificial desde Finlandia hasta España— se duplicará con creces cuando estas siete gigafábricas entren en funcionamiento.

Europa va muy por detrás de Estados Unidos y China en sectores cruciales para el desarrollo de la IA, según una evaluación de 2025 de la Reserva Federal de Estados Unidos. Beijing cuenta con una enorme capacidad de energía eléctrica para centros de datos, mientras que Washington se lleva la mayor parte de la inversión privada en inteligencia artificial.

Europa no fabrica muchos de los millones de componentes necesarios para los centros de datos, y la electricidad en el bloque puede costar el doble o el triple que en Estados Unidos y China, de acuerdo con un informe de la Comisión presentado al Parlamento Europeo en junio.

“Las empresas europeas y las autoridades públicas seguirán dependiendo de proveedores estadounidenses de IA, en detrimento de los proveedores europeos de servicios que luchan por trabajar en la frontera tecnológica”, indicó el reporte. El documento enumeró a los cinco principales proveedores de servicios en la nube del bloque y todos eran estadounidenses. “La dependencia de proveedores de servicios de computación en la nube a hiperescala y de computación de IA, en particular para casos de uso altamente críticos, seguirá exponiendo los datos al acceso de terceros países y conllevará riesgos para la continuidad del servicio, poniendo en peligro la autonomía operativa”.

La francesa Mistral opera el que, por el momento, es uno de los mayores centros de datos de inteligencia artificial de la Unión Europea en su campus de París. Mistral desarrolla el chatbot Le Chat, pero no ha mantenido el ritmo de las empresas estadounidenses del sector como OpenAI, creadora de ChatGPT, ni de rivales chinos como DeepSeek.

Aunque líderes políticos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han dado la voz de alarma sobre la falta de empresas europeas de IA, en todo el continente abundan profundas inquietudes por las consecuencias económicas y las implicaciones para la privacidad de esta incipiente tecnología.

La Comisión afirmó que los productos de IA desarrollados con la creciente red de centros de datos “seguirán las normas de la UE sobre protección de datos, seguridad, protección y ética”, en una posible referencia a la Ley de Servicios Digitales del bloque y a su Ley de Mercados Digitales.

En junio, 40 alcaldes de todo el mundo firmaron un pacto para limitar el impacto negativo de la construcción de centros de datos de inteligencia artificial sobre los recursos naturales, los precios de la energía o los objetivos climáticos de ciudades desde Phoenix hasta Melbourne.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP