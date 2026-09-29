UE busca alternativas energéticas tras gastar más de 100 millones extra durante la guerra con Irán

ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera en Lille, Francia, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo) AP

Los consumidores de algunos países europeos pagan casi un 50% más en el surtidor, equivalente a más de 11 dólares por galón, tras el cierre del estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial por la que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

“Los tiempos son serios”, admitió el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, durante una reunión en Dublín de ministros de Energía de todo el bloque de 27 países. Pese al dinero adicional gastado, los miembros no han recibido “ni una molécula extra de gas o de petróleo”.

Jørgensen indicó que los ministros debatirían planes para acelerar el cambio de los combustibles fósiles a la electricidad y ampliar la infraestructura eléctrica en todo el bloque, que pasó a depender en gran medida de Estados Unidos para las importaciones directas de energía después de poner fin a su histórica dependencia de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

“Europa es una de las regiones más expuestas —si no la más expuesta— cuando se trata del diésel, porque Europa importa una enorme cantidad de diésel y estamos entrando en la estación dura, la estación de invierno”, señaló Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. Aproximadamente el 50% de su suministro de diésel proviene directamente de Estados Unidos.

Republicanos en estados clave de Estados Unidos han pedido prohibir las exportaciones de diésel para reforzar el suministro interno antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, lo que arroja dudas sobre el acuerdo de 2025 del presidente Donald Trump para vender a la Unión Europea energía por valor de 750.000 millones de dólares.

El ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O’Brien, dijo que la prohibición es “poco probable” porque perjudicaría a las economías a ambos lados del Atlántico, pero que la Unión Europea debe prepararse para lo peor.

“Tenemos que estar en guardia. No podemos ser complacientes”, comentó O'Brien.

Jørgensen afirmó que había enviado “una señal muy clara” a las autoridades de Estados Unidos para que desechen la prohibición, al tiempo que instó a los ministros de la Unión Europea a reducir la dependencia del bloque de la energía externa, cuyo suministro puede verse sacudido por la guerra y la política.

“Esto, por supuesto, nos muestra lo malo que es para nosotros depender, lo insostenible que es depender de fuentes de energía de otros lugares del mundo. Tenemos que salir de esa dependencia. Tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, las moléculas importadas, contaminantes y caras, por energía producida en casa: electrones verdes”, afirmó Jørgensen.

Sari Multala, ministra finlandesa de Medio Ambiente, señaló a su país como ejemplo de independencia energética.

Sobre la creciente preocupación por los precios de la energía a medida que se acerca el invierno, comentó que “crea mucha presión para que nosotros, los políticos, intentemos ayudar a nuestros ciudadanos a sobrellevar la situación”.

Los reactores nucleares, las turbinas, las turberas y las presas hidroeléctricas aportan el 95% de la electricidad de Finlandia, dijo, lo que “genera precios muy razonables para la electricidad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP