EEUU vuelve a enviar armas a Ucrania mientras el Kremlin considera posibilidades de alto al fuego

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que es importante no “adelantarse” a la cuestión de cómo responder al alto al fuego, que fue propuesto por Washington. Informó a los periodistas que Moscú está a la espera de “información detallada” de Estados Unidos y sugirió que Rusia debe recibir eso antes de poder tomar una posición. El Kremlin se ha opuesto anteriormente a todo lo que no sea un fin permanente del conflicto y no ha aceptado ninguna concesión.