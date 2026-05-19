Ucrania llora a dos jóvenes muertas en ataque ruso

Un hombre al lado de los ataúdes de niñas muertas en un ataque ruso, en Kiev, Ucrania, el 19 de mayo del 2026. (AP foto/Evgeniy Maloletka) AP

Liubava Yakovlieva tenía 12 años; su hermana Vira, 17. Murieron cuando un misil ruso atravesó su edificio de apartamentos en Kiev el 14 de mayo y las sepultó bajo los escombros. Veinticuatro personas murieron en el ataque.

La madre de las niñas, Tetiana, se sentó junto a los ataúdes, la única sobreviviente de su familia. El padre, Yevhen, murió en el frente como soldado hace tres años.

Decenas de niños acudieron a despedirse. Compañeros de clase de las hermanas, vestidos de negro, se apoyaban entre sí. Había recipientes al pie de los ataúdes, totalmente rebosados de flores y ramos que se extendían por el suelo.

Fotografías sobre los ataúdes mostraban a Liubava, rubia, y a Vira, con gafas.

Adultos y niños lloraban. Entre los dolientes había varios compañeros soldados de Yevhen Yakovliev.

Antes de la guerra, era conocido como un cocinero talentoso, pescador y hábil reparador. Cuando Rusia lanzó su invasión en 2022, se alistó. Murió en combate el 7 de abril de 2023, cerca de la aldea de Dibrova, en la región de Luhansk.

La guerra ahora ha alcanzado a su familia.

Tras la caída del misil ruso, imágenes grabadas por Current Time, un proyecto de Radio Liberty, captaron a la madre de las niñas hablando mientras rescatistas hurgaban entre los escombros.

“Perdí a su padre, mi esposo, un defensor de Ucrania. No sé si están vivas o si ya se fueron a estar con su padre", dice Tetiana. "Es muy doloroso; esas palabras no les dirán nada hasta que lo sientan ustedes mismos”.

Entre quienes acudieron a llorarlas estaba Dmytro Koval, quien enseñaba a Vira pintura y dibujo en una escuela superior de arte en Kiev. La describió como una estudiante destacada, de carácter firme, sin miedo a decir lo que pensaba, pero también amable y atenta con los demás.

Cuando la noticia de su muerte llegó a la escuela, contó, la conmoción fue profunda.

“Cuando la muerte se siembra entre quienes viste y conociste apenas ayer, siempre es muy duro, indeciblemente duro", indicó Koval. "No debemos vivir de ilusiones, de sueños vacíos, de esperanzas de alguna negociación, porque nuestros vecinos no están orientados hacia la paz”.

La menor, Liubava, era una contradicción: pequeña y aparentemente frágil, pero fuerte por dentro, recordó Tetiana Osipova, una amiga de la familia que había servido junto al padre de las niñas. Osipova acompañó el cuerpo de él de regreso a casa y se hizo amiga de la madre y las hijas.

“A las niñas les costó muchísimo sobrellevar la pérdida de su padre”, señaló Osipova.

El día en que los rescatistas buscaban entre los escombros a Liubava y Vira, ella permaneció al lado de su madre.

Ahora, señaló Osipova, Tetiana enfrenta un nuevo tipo de dolor: ya no esposa, ya no madre. Dijo que su amiga estaba decidida a encontrar fuerzas para mantener viva la memoria de sus hijos y de su esposo, y a actuar en su nombre.

“Este es un orden antinatural de las cosas, cuando los padres entierran a sus hijos", apuntó Efrem Khomiak, el sacerdote que presidía el servicio. "Este funeral, este dolor, esta tragedia, no es solo de su familia. Pertenece a toda Ucrania. Porque todos estamos unidos en esta guerra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP