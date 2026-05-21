Ucrania dice que golpeó otra refinería rusa con drones mientras aumentan ataques de largo alcance

Efectivos de la brigada Khartia de Ucrania comprueban una vista aérea tomada por un dron en el centro de mando de la región de Járkiv, Ucrania, el 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Zelenskyy indicó en redes sociales que los drones tuvieron como objetivo la refinería de petróleo de Syzran, ubicada a más de 800 kilómetros (500 millas) en el interior de Rusia, y publicó un video de las consecuencias.

No fue posible verificar el video ni confirmar de manera independiente el ataque. El gobernador de la región rusa de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, señaló que dos personas murieron por drones ucranianos en Syzran, pero no mencionó la refinería. El medio ruso Astra reportó que drones ucranianos alcanzaron la refinería de Syzran, propiedad del gigante del petróleo y el gas Rosneft.

Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque de medio y largo alcance, desplegando la llamativa tecnología de drones y misiles que ha desarrollado a nivel nacional mientras combate para derrotar la invasión rusa, que está en su quinto año. El armamento y la pericia ucranianos son codiciados ahora por otros países, mientras que al inicio del conflicto Kiev tuvo que suplicar ayuda militar extranjera masiva.

Drones ucranianos golpearon otra refinería en la víspera, afirmó Zelenskyy, mientras los ataques contra activos petroleros rusos —que desempeñan un papel clave en la financiación de la invasión— son casi diarios.

“En general, nuestro plan de largo alcance para mayo se está llevando a cabo en gran medida casi por completo", escribió Zelenskyy en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche. "Los objetivos clave son las refinerías de petróleo rusas, las instalaciones de almacenamiento y otra infraestructura vinculada a estos ingresos petroleros”.

La escalada de ataques de Kiev ha mermado los ingresos de Moscú, al tiempo que siente el efecto de las sanciones internacionales. Con algunos drones adentrándose más de 1.500 kilómetros (900 millas) en territorio ruso, las ofensivas han contribuido a que algunos rusos se sientan inseguros debido a la guerra y han incrementado la presión sobre el presidente, Vladímir Putin.

El nuevo alcance de Ucrania también le ha ayudado a hacer retroceder a las tropas rusas en algunas partes de la línea del frente, y las fuerzas de Kiev han logrado sus avances más significativos en el campo de batalla desde 2024, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

“La campaña intensificada de ataques de medio alcance de Ucrania contra la logística, el equipo militar y el personal de Rusia desde principios de 2026 también ha degradado la capacidad de las fuerzas rusas para llevar a cabo operaciones ofensivas en todo el teatro y probablemente también ha respaldado los recientes avances ucranianos”, indicó el centro de estudios con sede en Washington en una evaluación el miércoles por la noche.

El Ministerio de Defensa del Kremlin afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 121 drones ucranianos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En la región de Belgorod, que limita con Ucrania, ocho personas resultaron heridas por aviones no tripulados ucranianos, según el gobernador regional, Alexander Shuvayev.

Rusia también ha invertido mucho en drones, que ha utilizado para bombardear zonas civiles de Ucrania durante toda la guerra, causando la muerte de más de 15.000 civiles, según Naciones Unidas.

La fuerza aérea de Ucrania informó el jueves que derribó 109 de los 116 drones disparados por Rusia durante la noche.

Un civil murió y al menos seis personas más resultaron heridas en los ataques en el norte, el sur y el este del país, de acuerdo con los servicios de emergencia.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP