Ucrania apunta a la economía y la moral de Rusia al atacar a un minorista en línea

Los drones ucranianos han golpeado con fuerza los gigantescos depósitos de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, incendiando mercancía valorada en miles de millones de dólares y llevando la guerra al interior del país para el gran público.

Los ataques contra unas 20 instalaciones de Wildberries han subrayado la capacidad de Kiev para atacar lejos y en múltiples puntos dentro de Rusia y han planteado un nuevo desafío al presidente, Vladímir Putin, casi 4 años y medio después de su invasión a gran escala de Ucrania.

También han sacudido gravemente el imperio construido por Tatyana Kim, la empresaria más rica del país, cuya fortuna se ha estimado en 8.100 millones de dólares.

Cientos de miles de vendedores han perdido su mercancía, enviando ondas de choque a través de la economía rusa. Wildberries ha obtenido préstamos masivos de VTB y otros bancos a medida que se expandía y probablemente tendrá dificultades para devolverlos, lo que añade más presión al sistema financiero.

Kim, de 50 años, nació en Grozni, la capital de la provincia de Chechenia, en el seno de una familia de origen coreano: su padre era ingeniero y su madre maestra. Lanzó Wildberries en 2004 desde su apartamento en Moscú poco después de dar a luz a su primer hijo, mientras trabajaba como profesora de inglés.

“La idea nació de mis propias necesidades y resultó ser necesaria para cientos de miles. Si un producto o servicio te facilita la vida, vas por el camino correcto”, comentó Kim, ahora madre de siete hijos.

En un principio, Wildberries vendía ropa, antes de expandirse a electrodomésticos, artículos para el hogar, cosméticos, libros y otros productos. La plataforma, con su distintivo logotipo morado, se ha convertido en un líder indiscutible del comercio electrónico y concentra aproximadamente la mitad de todos los pedidos en línea en Rusia. Empresas grandes y pequeñas la usan para almacenar, enviar y entregar mercancía a través de las 11 zonas horarias del país.

Se estima que entre 500.000 y 800.000 vendedores usan Wildberries, a menudo descrita como el Amazon de Rusia. Después de que marcas occidentales se marcharan tras la guerra en Ucrania, los minoristas en línea llenaron el vacío con mercancía de China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares.

La empresa también adquirió un banco, se expandió al turismo e incluso consideró comprar una aerolínea.

En 2024, Kim se divorció de su esposo, Vladislav Bakalchuk, lo que desencadenó una disputa por el control de la compañía. Bakalchuk buscó el apoyo del líder checheno Ramzan Kadyrov y de sus temidas fuerzas paramilitares, pero finalmente perdió la batalla, que alcanzó su punto álgido en un tiroteo en un centro de negocios cerca del Kremlin que dejó dos muertos y varios heridos.

Los depósitos de Wildberries son objetivos fáciles

La empresa se ha enorgullecido de basar su vasta red logística en alrededor de dos docenas de almacenes colosales, donde se acumulan los bienes antes de enviarlos a unos 100.000 puntos de distribución en escaparates en todo el país.

Los minoristas en línea rivales Ozon y Yandex Market utilizan depósitos más pequeños repartidos en una red más amplia.

A medida que Ucrania emprendió una estrategia de usar drones de largo alcance para atacar en el interior de Rusia, amplió sus objetivos: pasó de golpear bases militares, refinerías de petróleo y otra infraestructura a atacar almacenes de Wildberries, que ofrecían blancos particularmente vulnerables.

Desde el primer ataque el 18 de julio en Elektrostal, justo al este de Moscú, y en la región suroccidental de Tambov, los depósitos de Wildberries ardieron uno tras otro en incendios masivos que inundaron las redes sociales.

Los depósitos, algunos de hasta 300.000 metros cuadrados (unos 3,2 millones de pies cuadrados), no estaban protegidos y era fácil prenderles fuego. Se tardó tres días en extinguir el incendio en el depósito de Elektrostal, el principal centro logístico de la región de Moscú.

El podcaster Mark Galeotti, experto en Rusia y director de la consultora Mayak Intelligence, explicó: “No son objetivos militares ni políticos de alto valor; por lo tanto, no están especialmente protegidos. En realidad no están construidos para poder resistir ataques con drones”.

Los ataques se han extendido desde la parte europea de Rusia hasta Ekaterimburgo, a más de 2.000 kilómetros (unos 1.250 millas) de la frontera con Ucrania.

Hay pocos datos públicos, pero algunas estimaciones indican que hasta el 20% del espacio total de almacenes de la empresa ha sido destruido, con evaluaciones de pérdidas que llegan hasta 6.000 millones de dólares.

Kim afirmó que los sitios de Wildberries han sido “reforzados y fortalecidos” en materia defensiva, pero los ataques continuaron. Algunos almacenes sufrieron solo daños menores, y Ucrania intentó golpearlos de nuevo.

Wildberries indicó que está reorganizando las cadenas de suministro para crear “centros asociados” donde almacenar mercancía, un proceso largo y difícil, dada su dependencia de grandes depósitos.

Los ataques provocan un efecto dominó

Funcionarios ucranianos han señalado que Wildberries vende equipo y componentes técnicos, incluidos drones, al ejército. Moscú lo negó, pero artículos de doble uso como componentes para drones, chalecos antibalas o miras térmicas para armas siguen disponibles en la plataforma.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, sostuvo que los ataques estaban diseñados para interrumpir suministros militares, generar descontento popular y provocar un efecto dominó en la economía rusa al tensionar a grandes bancos —incluidos VTB y Sberbank— que otorgaron préstamos enormes a Wildberries.

Las deudas de Wildberries se estimaban en el equivalente a unos 15.000 millones de dólares a finales de 2025.

Las pequeñas y medianas empresas de Rusia ya han sido golpeadas con dureza por aumentos de impuestos, trabas regulatorias y, más recientemente, una crisis de combustible derivada de ataques a refinerías de petróleo.

Los ataques contra Wildberries han agravado aún más el entorno empresarial, afirmó Chris Weafer, director ejecutivo de la consultora Macro-Advisory Ltd.

“No diría que es el clavo en el ataúd porque todavía no estamos ahí, pero sin duda es otra enorme dificultad encima de lo que ya ha sido una situación muy difícil para las pequeñas empresas”, añadió Weafer.

Wildberries había cambiado recientemente su política para vendedores, eximiéndose de responsabilidad por existencias dañadas por un “caso de fuerza mayor” que incluye ataques con drones.

Kim se comprometió a apoyar a los vendedores con descuentos en almacenamiento, traslado gratuito de bienes a otros sitios, préstamos con descuento y otras medidas. Wildberries también emitió algunos reembolsos, pero apenas cubrieron una fracción de las pérdidas.

El Banco Central de Rusia ha pedido a los prestamistas que reestructuren los préstamos a pequeñas y medianas empresas que perdieron mercancía.

Mientras tanto, muchos propietarios de puntos de recogida de Wildberries afrontan pérdida de ingresos en medio del desplome de las entregas. Algunos desahogaron su frustración en redes sociales por estar quedándose sin negocio.

La pérdida de bienes supone que decenas de miles de pequeñas empresas no pueden seguir operando, atender sus préstamos o pagar impuestos. Muchas están pidiendo apoyo del gobierno.

Galeotti señaló que los ataques reflejaban el esfuerzo de Kiev por llevar la guerra al interior de Rusia.

“No se trata solo de ver grandes nubes de humo negro sobre tus ciudades porque han golpeado alguna refinería de petróleo en las afueras", explicó Galeotti. "Podrías ser una pequeña empresa cuyo inventario acaba de convertirse en humo en uno de los almacenes de Wildberries. O podrías ser simplemente un consumidor común que, de repente, ya no va a recibir los productos que pensaba comprar”.

Algunos analistas advierten que, en lugar de provocar descontento, los ataques podrían alimentar un fervor más fuerte contra Ucrania y contra Occidente.

Los ataques a Wildberries han jugado a favor de los halcones rusos que instan a escalar la guerra, dijo el analista político pro-Kremlin Sergei Markov.

“Refuerza la idea de que es necesario golpear a Europa. Y mejor pronto que tarde”, afirmó Markov.

El expresidente Dmitry Medvedev intentó avivar la indignación contra Ucrania por tratar de destruir una parte esencial de la rutina diaria de millones.

“Nuestro enemigo no está luchando contra el liderazgo ruso ni contra el ejército, sino contra los ciudadanos comunes”, declaró Medvedev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP