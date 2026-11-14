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Tyrese Proctor logra triple-doble y Cavaliers superan a Mavericks por 127-117

CLEVELAND (AP) — Tyrese Proctor logró su primer triple-doble con 24 puntos, 11 rebotes y un récord personal de 10 asistencias, para que unos Cavaliers de Cleveland diezmados doblegaran el sábado 127-117 a los Mavericks de Dallas.

Tyrese Proctor, de los Cavaliers de Cleveland, sonríe luego de conseguir un triple doble ante los Mavericks de Dallas, el sábado 14 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Dermer)
Tyrese Proctor, de los Cavaliers de Cleveland, sonríe luego de conseguir un triple doble ante los Mavericks de Dallas, el sábado 14 de noviembre de 2026 (AP Foto/David Dermer) AP

Proctor, originario de Australia, se convirtió en el primer jugador de Cleveland en conseguir un triple-doble desde que Max Strus lo hizo ante Charlotte el 14 de abril de 2024. Los puntos y las asistencias fueron nuevas marcas personales para Proctor, quien además igualó su mejor registro profesional en rebotes.

Los Cavs jugaron sin toda su alineación titular habitual. Donovan Mitchell (rodilla izquierda), James Harden (pantorrilla izquierda), Evan Mobley (dedo gordo del pie izquierdo), Jarrett Allen (rodilla derecha) y Peyton Watson (isquiotibial derecho) quedaron fuera por lesiones.

El sexto hombre Sam Merrill (isquiotibial derecho) tampoco estuvo activo. Los Cavs descartaron a todos sus titulares tras los retrasos de viaje posteriores a la suspensión de vuelos a nivel nacional del viernes y por tener que pasar la noche en el sur de Florida después de una derrota ante el Heat de Miami.

El exescolta de Cleveland Kyrie Irving anotó 20 de sus 34 puntos en el tercer cuarto por Dallas, mientras que Cooper Flagg sumó 18 puntos y ocho rebotes. Flagg abrazó a Proctor, también seleccionado del draft de 2025 —y excompañero universitario—, poco después de que éste consiguió su décima asistencia con un pase a Mario Hezonja.

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FUENTE: AP

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