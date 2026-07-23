americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tyreek Hill corre, pero dice carecer de fuerza en la pierna izquierda a 10 meses de lesión grave

El futuro de Tyreek Hill, exreceptor abierto de los Dolphins de Miami, sigue siendo incierto en la NFL.

Tyreek Hill, receptor de los Dolphins de Miami, se sienta en la zona de anotación antes de un partido ante los Jets de Nueva York, el 29 de septiembre de 2025 (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)
Tyreek Hill, receptor de los Dolphins de Miami, se sienta en la zona de anotación antes de un partido ante los Jets de Nueva York, el 29 de septiembre de 2025 (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) AP

Esta semana, el jugador manifestó en las redes sociales que todavía no tiene fuerza en la pierna izquierda, casi 10 meses después de sufrir daños importantes en una rodilla, que lo dejaron fuera de la temporada.

Hill ofreció la información actualizada mediante un video en YouTube sobre su continuo intento de regreso, después de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior y una dislocación de la rodilla izquierda en el partido del 29 de septiembre ante los Jets de Nueva York.

Hill, de 32 años, fue dejado en libertad por Miami y reveló en las redes sociales que aún no está listo para retomar su carrera.

“Así que han pasado unos 10 meses después de someterme a dos cirugías”, comentó Hill. “Mi pierna izquierda es la que me lesioné. No tengo nada de fuerza en la pierna izquierda, así que estoy tratando de recuperar toda esa fuerza".

Aun así, Hill se mostró corriendo, como evidencia del progreso que ha logrado.

“Me dijeron que quizá no podría volver a caminar”, expresó Hill. “Ahora mírenme”.

Los Dolphins adquirieron a Hill en un canje con Kansas City antes de la temporada 2022 y le dieron una extensión de contrato de cuatro años por 120 millones de dólares, que lo convirtió en ese momento en el jugador mejor pagado en su posición.

Hill tuvo temporadas consecutivas de 1.700 yardas por aire en sus dos primeros años con Miami. Lideró la NFL con 1.799 yardas como receptor y 13 touchdowns en 2023. El cinco veces elegido All-Pro llegó a la temporada 2025 con el objetivo de volver a su nivel de 2023, después de registrar 81 recepciones para 959 yardas en 2024, sus cifras más bajas desde 2019.

El astro llevaba 21 recepciones para 265 yardas antes de lesionarse mientras corría hacia la banda. Plantó el pie izquierdo y su rodilla se torció cuando lo derribaron. Fue retirado del campo en un carrito y colocado en la lista de lesionados por el resto de la temporada el 1 de octubre.

En 10 temporadas con Kansas City y Miami, Hill suma 819 recepciones para 11.363 yardas y 83 touchdowns. Ha sido seleccionado ocho veces al Pro Bowl.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter