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Ty Jerome logra récord personal con 45 puntos y Grizzlies arrollan 123-103 a Jazz

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Ty Jerome anotó un récord personal de 45 puntos y los Grizzlies de Memphis protagonizaron una remontada en el tercer cuarto para vapulear el miércoles 123-103 al Jazz de Utah en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Jerami Grant, alero de los Grizzlies de Memphis, elude a Isaiah Collier, del Jazz de Utah, en el encuentro del miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Jerami Grant, alero de los Grizzlies de Memphis, elude a Isaiah Collier, del Jazz de Utah, en el encuentro del miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

El duelo contó con dos de los mejores novatos de la generación actual: Utah eligió a Darryn Peterson, de Kansas, como segunda selección global del draft justo antes de que Memphis reclutara a Cam Boozer, de Duke.

Peterson sumó nueve puntos; Boozer terminó con 11 rebotes, siete unidades y cinco asistencias, pero tuvo una noche en la que atinó apenas 2 de 15 tiros de campo y erró sus seis triples.

Jerome encestó 17 de 25 tiros, incluidos 5 de 10 desde la línea de 3 puntos. Los 45 puntos fueron la mayor cantidad anotada por un jugador de Memphis en un debut de temporada, superando los 44 de Ja Morant en 2020.

Jerami Grant, adquirido en un canje con Portland que envió a Morant a los Trail Blazers antes de esta campaña, anotó 15 puntos; Jaylen Wells y GG Jackson aportaron 12 cada uno.

Keyonte George encabezó al Jazz con 22 puntos y Lauri Markkanen añadió 18.

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