Ty France dispara un jonrón de 3 carreras y los Padres remontan para vencer 8-2 a Marlins

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Los Cachorros y los Filis perdieron ambos justo alrededor del primer lanzamiento en San Diego. Luego, los Padres borraron un déficit de 1-0 para ganar por 11ma vez en 12 juegos.

Aunque Chicago, Filadelfia y San Diego están igualados con marca de 85-69 por los tres boletos de comodín de la Nacional, los Padres perderían los desempates ante los Cachorros y los Filis en la lucha por el puesto número 1 y el derecho a ser anfitriones de una ronda inicial. Los Cahorros vencieron a los Padres 2-1 en la ronda de comodines en Chicago la temporada pasada.

Miami (76-78) quedó eliminado de la carrera por la postemporada.

France, quien firmó un contrato de ligas menores durante los entrenamientos de primavera, conectó el primer lanzamiento que vio del relevista Tyler Zuber y lo mandó por encima del balcón del tercer nivel del almacén de ladrillo de Western Metal Supply Co., en la esquina del jardín izquierdo, con dos outs en la quinta, para remolcar al dominicano Fernando Tatis Jr. y Dustin Harris y poner la pizarra 6-1.

Tatis conectó un sencillo impulsor con las bases llenas y un out, y Harris le siguió con un sencillo de dos carreras.

El dominicano Agustín Ramírez, el noveno en el orden de Miami, conectó un jonrón en línea ante Nick Pivetta hacia las gradas del jardín izquierdo con un out en la tercera, su quinto.

Ese fue el único gran error de Pivetta (3-2), quien permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas, mientras ponchaba a cuatro y otorgaba una base por bolas. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP