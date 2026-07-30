Turquía quiere sumarse a nueva iniciativa de seguridad en Líbano

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan (d) con el presidente libanés Joseph Aoun en Ankara, Turquía, el 30 de julio del 2026. (Ugur Yildirim/DIA Photo via AP) AP

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad poner fin a la misión de mantenimiento de la paz de 7.500 efectivos conocida como UNIFIL, cediendo a las exigencias de Estados Unidos e Israel. La ONU está considerando ahora opciones para ayudar a poner fin al conflicto entre el grupo libanés Hezbollah e Israel.

“Tras la retirada de la actual fuerza internacional, Turquía quiere participar en todas las iniciativas que se pondrán en marcha para apoyar la seguridad en la región y garantizar la soberanía de Líbano”, declaró Erdogan junto al presidente libanés Joseph Aoun.

“El fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, UNIFIL, desplegada en el sur de Líbano, constituirá un acontecimiento importante”. añadió.

Otros países han expresado interés en contribuir a una fuerza sucesora de UNIFIL, entre ellos Francia e Italia, pero sigue sin estar claro qué forma podría adoptar esa fuerza y si estaría bajo un mandato de la ONU u otro tipo de arreglo.

La visita de Aoun a Ankara se produce mientras Líbano sigue en una situación precaria pese a una frágil tregua que en gran medida ha detenido los combates entre Israel y Hezbollah.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes a través de la frontera, días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, lo que desencadenó una guerra regional que continúa. Más de 4.000 personas han muerto en Líbano, incluidas cientos de civiles, y cientos de miles han sido desplazadas. Aunque los enfrentamientos se han enfriado en las últimas semanas, las tropas israelíes siguen ocupando amplias franjas del sur de Líbano.

Israel y Líbano alcanzaron el 26 de junio un “acuerdo marco” mediado por Estados Unidos, en virtud del cual las fuerzas israelíes deben retirarse de las zonas de Líbano que están ocupando a cambio del desarme de Hezbollah.

Aoun dijo que quiere ver que las relaciones entre ambos países se vuelvan “más presentes y más ambiciosas” en un “momento crucial en el que estamos restaurando nuestra región y remodelando su futuro”.

“Estoy seguro de que esta visita marcará el comienzo de una nueva fase en las relaciones libanés-turcas, con los temas de la asociación, la confianza y la acción conjunta”, añadió.

Erdogan prometió apoyo a la recuperación económica de Líbano tras la guerra y respaldo al ejército libanés, que atraviesa una grave falta de recursos.

“Por supuesto, nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas continuará en el contexto de la seguridad”, indicó Erdogan.

El líder turco, cuyo país tiene una fuerte influencia sobre Damasco, instó a aumentar el diálogo entre Líbano y Siria, al afirmar que sería “beneficioso para ambos países”.

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Sewell reportó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP