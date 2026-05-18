Turquía: buscan a un hombre que mató a 6 personas con un rifle

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La policía, respaldada por helicópteros y drones, buscaba al agresor, que seguía prófugo tras abrir fuego en varios lugares de Tarsus, en la provincia de Mersin.

Turquía se ha visto sacudida por una serie de tiroteos recientes que han generado preocupación por la violencia armada y la seguridad escolar. El mes pasado, un ataque en una escuela de la provincia sureña de Kahramanmaras dejó 10 muertos, mientras que otro tiroteo escolar, apenas un día antes, hirió a 16 personas en una provincia cercana.

La agencia estatal Anadolu informó que el sospechoso del ataque más reciente, identificado como Metin O, de 37 años, presuntamente le disparó y mató a su esposa en una calle antes de disparar desde su automóvil contra un restaurante, matando a su propietario y a un empleado.

La agencia reportó que se sospecha que posteriormente mató a un adolescente, a un hombre de 50 años y a otra persona en otro vecindario de Tarsus.

Erdogan, al hablar tras una reunión del gabinete, ofreció sus condolencias por las muertes, pero no proporcionó información sobre el atacante ni sobre sus motivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP