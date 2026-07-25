Tucker dispara otro jonrón y Yamamoto luce en triunfo de Dodgers, 4-3 ante Mets

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Kyle Tucker, de los Dodgers de Los Ánteles, celebra luego de batear un jonrón ante los Mets de Nueva York, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Freddie Freeman logró su tercer juego seguido con tres hits y el cubano Andy Pages impulsó dos carreras ante el novato Nolan McLean (7-7). Los bicampeones defensores de la Serie Mundial ganaron su cuarto encuentro al hilo y mejoraron a un registro de 5-0 contra los Mets esta campaña.

Los Ángeles tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 67-38.

En un tercer inning de tres carreras, los Dodgers anotaron con el rodado de Pages después de un error en un tiro del primera base Brett Baty. Sumaron otra carrera gracias al octavo pasbol de la temporada cargado al receptor venezolano de los Mets Francisco Álvarez, la mayor cantidad en la Liga Nacional.

Tucker abrió la entrada al conectar la recta de McLean, con cuenta de 2-2, por dentro del poste de foul del jardín derecho para su noveno jonrón.

Fue la primera vez que Tucker pegó jonrones en juegos consecutivos desde que rechazó a los Mets como agente libre en el receso previo a la campaña, para firmar un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años con los Dodgers.

Pages añadió un sencillo impulsor que puso la pizarra 4-0 en el quinto acto.

Yamamoto (11-6) no estuvo tan fino y lanzó constantemente con corredores en base, seis días después de vencer a Cam Schlittler en el Yankee Stadium para lograr el primer juego completo de temporada regular en su carrera. Permitió cinco sencillos, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP