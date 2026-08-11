Trump usó artimaña para salir de Turquía por amenaza de Irán, dice informe

El avión presidencial estadounidense en el aeropuerto de Ankara, Turquía, el 8 de julio del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

La operación, según la versión. se debió a una amenaza iraní de asesinato contra Trump. El engaño se llevó a cabo mientras se hacía creer a periodistas y a algunos miembros del personal de la Casa Blanca que iban en el mismo avión que el presidente, cuando él iniciaba su viaje de regreso a Washington desde la cumbre de la OTAN en Ankara.

El Post citó material revisado por el periódico, a un funcionario de Estados Unidos familiarizado con la operación y a otra persona con conocimiento de los viajes del presidente. The Associated Press no ha confirmado el reportaje de manera independiente.

Trump había volado a la cumbre en un nuevo avión color rojo, blanco y azul marino regalado por Qatar. Pero antes de salir de Turquía, afirmó que volaría parte del trayecto de regreso en un Air Force One de modelo más antiguo, de color azul claro, en su lugar.

El gobernante dijo entonces que el nuevo avión de lujo saldría antes de su partida de Ankara para dar a algunas tropas destacadas en el este de Inglaterra la oportunidad de ver el nuevo Air Force One.

En Ankara, Trump abordó el viejo Air Force One a la vista de las cámaras de televisión, antes de que el avión volara hacia la base de la Real Fuerza Aérea Mildenhall, en el Reino Unido.

Sin embargo, según el reportaje, después de abordar el Air Force One antiguo, lo trasladaron en secreto minutos más tarde a un avión más pequeño —un Air Force C-32A— mediante un camión de catering del aeropuerto que normalmente se usa para cargar comidas y otros suministros. Trump voló a Mildenhall en ese avión más pequeño.

La Casa Blanca no respondió directamente a preguntas sobre el reportaje del Post acerca de la operación secreta para sacar a Trump del país en una tercera aeronave, ni sobre el supuesto engaño para hacer parecer que iba en el Air Force One azul claro rumbo a Mildenhall.

“Como el presidente ha dicho recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y usamos todas las herramientas a nuestro alcance para abordar esas amenazas”, declaró en un comunicado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El Servicio Secreto declinó hacer comentarios. La Fuerza Aérea, que mantiene la flota de aeronaves para viajes ejecutivos, remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Han surgido preguntas sobre la seguridad del nuevo avión regalado por Qatar

Mientras Trump estaba en Turquía, el ejército estadounidense llevó a cabo una serie de bombardeos en Irán en represalia por sus ataques contra el transporte marítimo mercante en la región.

The New York Times y CBS News informaron el mes pasado que funcionarios de inteligencia habían expresado preocupaciones sobre un posible ataque contra el presidente o su avión, lo que activó precauciones adicionales y la decisión de no usar la aeronave recién incorporada, regalada a Trump por Qatar, para el primer tramo del viaje de regreso de Trump desde Ankara.

El cambio avivó preguntas sobre la seguridad de la aeronave proporcionada por Qatar, y Trump manifestó el mes pasado, después del viaje, que se le realizarían mejoras adicionales.

Cheung sostuvo el lunes que el nuevo avión regalado por Qatar era “una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y su personal”.

El nuevo reportaje del Post sobre la maniobra clandestina para subir a Trump a una tercera aeronave y sacarlo discretamente del país añade una nueva dimensión a cuán seriamente estaban preocupados los funcionarios de seguridad por la amenaza contra Trump durante la guerra en curso con Irán.

Paul Eckloff, exagente especial del Servicio Secreto, apuntó que un movimiento tan inusual podría reflejar inteligencia accionable o un exceso de cautela dada la volatilidad en la región con las guerras en Irán y Ucrania.

“No diría que no tiene precedentes, pero es un hecho inusual”, dijo Eckloff a The Associated Press.

El Post informó que, para salir de ese avión sin ser vistos por quienes no participaban en la operación, Trump y varios asesores subieron a un camión de catering del aeropuerto, que fue elevado junto al avión mediante un sistema hidráulico y colocado en una puerta del lado opuesto a la entrada del Air Force One.

Al pequeño grupo de reporteros que creía que viajaba con Trump se le indicó que bajara las persianas de las ventanillas antes del despegue.

Tras llegar a Mildenhall, fotógrafos de prensa captaron imágenes de Trump bajando del avión presidencial, lo que sugiere que volvió a abordar el Air Force One fuera de la vista del grupo de periodistas que creía que viajaba con él.

El senador demócrata Richard Blumenthal pidió una investigación del Congreso.

“Es algo sin precedentes y es surrealista”, expresó el lunes en CNN, al calificar el incidente como “francamente aterrador”.

Después de la breve visita a la base en Mildenhall, Trump abordó el nuevo Air Force One para volar el resto del trayecto hasta Washington.

Durante una charla informal con reporteros a bordo de la aeronave, le preguntaron directamente a Trump si había alguna amenaza creíble contra el Air Force One por parte de Irán.

“Bueno, tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno en su lista antes que ustedes”, dijo Trump. Luego añadió a los reporteros que viajaban con él: “Pero si yo me voy, ustedes se van”.

__________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josh Boak, Aamer Madhani y Konstantin Toropin.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP