Trump retrasa viaje a China hasta el próximo mes para centrarse en la guerra en Irán

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El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de marzo. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha complicado por la guerra en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP