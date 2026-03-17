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Trump retrasa viaje a China hasta el próximo mes para centrarse en la guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que retrasará un viaje diplomático a China que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para protegieran militarmente el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de marzo. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha complicado por la guerra en Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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