Trump recibirá restos de militares caídos en la guerra

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El presidente Donald Trump se baja del Air Force One en la Base Aérea Dover en Delaware el 7 de marzo del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

Trump recibirá los restos en una base militar de Delaware. Será la segunda vez desde que inició la guerra contra Irán el 28 de febrero que el presidente republicano asista al solemne ritual militar conocido como “traslado digno”, que en una ocasión describió como “lo más duro” que ha tenido que hacer como comandante en jefe.

Los seis tripulantes murieron la semana pasada cuando su avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea se estrelló en el oeste de Irak, mientras apoyaban operaciones contra Irán. Eran de Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio y el estado de Washington.

El accidente elevó a al menos 13 la cifra de militares muertos en la guerra contra Irán. Unos 200 militares de Estados Unidos han resultado heridos, incluidos 10 de gravedad, informó el Pentágono.

Trump viajó por última vez a la Base de la Fuerza Aérea de Dover el 7 de marzo para el traslado digno de seis militares que murieron en un ataque con dron contra un centro de mando en Kuwait. Saludó mientras los féretros cubiertos con bandera eran llevados desde aeronaves militares hasta vehículos que esperaban para trasladarlos a la instalación mortuoria de la base, donde serían preparados para su descanso final.

“Es la parte mala de la guerra”, les dijo a los periodistas después. Cuando le preguntaron entonces si le preocupaba tener que hacer múltiples viajes a la base para traslados dignos adicionales a medida que continuara la guerra, respondió: “Estoy seguro. Odio hacerlo, pero es parte de la guerra, ¿no?”.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, indicó que el accidente se produjo tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en “espacio aéreo aliado” sobre Irak, pero que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”. Las circunstancias estaban bajo investigación. El otro avión aterrizó sin problemas.

El accidente causó la muerte de tres personas asignadas al 6º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Florida: el mayor John A. “Alex” Klinner, de 33 años, que prestaba servicio en Birmingham, Alabama; la capitana Ariana Savino, de 31, de Covington, estado de Washington; y la sargento técnica Ashley Pruitt, de 34, de Bardstown, Kentucky. Los otros tres estaban asignados al 121º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Rickenbacker, en Columbus, Ohio: el capitán Seth Koval, de 38 años, residente de Stoutsville, Ohio, que era de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis Angst, de 30, que vivía en Columbus; y el sargento mayor Tyler Simmons, de 28, de Columbus. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP