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Trump pospone firma de orden ejecutiva sobre IA por temor a dañar la industria

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump canceló el jueves una ceremonia de firma de una orden sobre inteligencia artificial por temor a que le reste ventaja a Estados Unidos en el desarrollo de esa tecnología.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 21 de mayo del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 21 de mayo del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Trump manifestó que posponía la firma porque no le gustó lo que vio en el texto de la orden. Anunció el cambio horas antes de que la ceremonia prevista en el Despacho Oval.

“Estamos por delante de China, estamos por delante de todos, y no quiero hacer nada que vaya a interferir con esa ventaja”, declaró Trump a los periodistas en un acto no relacionado en el Despacho Oval.

Han aumentado los pedidos de una mayor regulación a los sistemas de IA más potentes, en medio de la preocupación del sector bancario y otras instituciones por la creciente capacidad de esa tecnología para encontrar vulnerabilidades de ciberseguridad en softwares. Funcionarios del gobierno han hablado repetidamente de las capacidades del nuevo modelo Mythos de Anthropic, que la empresa no ha hecho público de manera amplia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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