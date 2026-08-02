Trump podría lucrarse con anuncios sobre política al vender acceso rápido a sus publicaciones

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una imagen impresa de una publicación en su red social Truth Social en un acto sobre carbón, el jueves 4 de junio de 2026, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Las publicaciones en redes sociales del hombre más poderoso del mundo saldrán a la venta el sábado, cuando su negocio Truth Social empiece a ofrecer adelantos a operadores de Wall Street dispuestos a pagar. La medida plantea la posibilidad de grandes ganancias para la empresa de Trump y grandes interrogantes sobre el uso de información privilegiada y el aprovechamiento de un cargo público para beneficio privado.

Otras empresas de redes sociales y proveedores de medios venden servicios similares de alta velocidad, pero Truth Social no sólo distribuye las noticias: las genera, sacudiendo con frecuencia los mercados cuando Trump publica cambios de política sobre temas que van desde la guerra hasta el liderazgo del banco central y los aranceles.

“Si esto fuera el director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, esto sería motivo de cárcel”, afirmó Irene Aldridge, directora de Able Alpha Trading, que no planea comprar el servicio. “Tenemos a un presidente de Estados Unidos que está en primera fila de toda la acción, que toma todas las decisiones, y está divulgando esto con antelación a un grupo selecto”.

Consultada sobre la conveniencia del nuevo servicio y sobre si abogados de la Casa Blanca lo habían revisado, la oficina de prensa de Trump declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a la matriz de Truth Social, que cotiza en bolsa. Esa empresa, Trump Media & Technology, emitió un comunicado en el que arremetió contra críticos demócratas por tergiversar el servicio “por oposición ideológica a los mercados libres o por no comprender la distinción entre información pública y no pública —o, muy posiblemente, ambas cosas”.

Prolífico en sus publicaciones, Trump ha hecho que acciones, bonos y divisas se disparen o se desplomen con sus reflexiones y amenazas en internet. Eso presenta oportunidades para los llamados operadores de alta frecuencia, que se especializan en comprar y vender en milisegundos, aprovechando pequeñas y fugaces diferencias de precio.

Sólo este mes, Trump ha amenazado en Truth Social con imponer aranceles más altos a Canadá, acabar con un acuerdo nuclear con Arabia Saudí y ampliar la guerra con Irán. Con conocimiento anticipado, operadores que apostaran por una caída del dólar canadiense, un descenso de las acciones de energía nuclear y un alza de los futuros del petróleo podrían haber obtenido grandes ganancias.

“Para los grandes, va a ser algo que necesitan”, señaló Joe Saluzzi, cofundador de Themis Trading, quien calcula que unas 100 firmas de alta frecuencia podrían estar dispuestas a pagar por el servicio. “Es información que mueve el mercado”.

Bautizado como Truth API, el servicio llega en un momento en que estas firmas gastan más en canales de datos y servidores que evitan conexiones de internet más lentas mediante líneas directas a fuentes de noticias y datos. La posibilidad de ganancias es mayor que nunca gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para leer publicaciones y artículos con más precisión en busca de cambios que afecten la formación de precios, y a la inclinación de Trump por generar noticias en internet.

Cuando Trump hace anuncios sorpresa, los operadores se abalanzan

Los operadores ganan cuando los precios suben y bajan, y con su gusto por las suspensiones, las amenazas y los giros de política, el primer presidente de telerrealidad de Estados Unidos ofrece abundante contenido con potencial para mover el mercado.

Los cambios de postura son especialmente rentables, porque permiten a los operadores ganar en ambos sentidos: adelantarse a acciones que suben o bajan ante una publicación que amenaza con algo, luego cobrar ganancias en milésimas de segundo y después apostar en la dirección contraria.

Además de Trump, el servicio incluirá publicaciones de otros colaboradores “de alto rango” de Truth Social, entre ellos posiblemente sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, quienes, junto con el padre, son seguidos de cerca por los usuarios.

Truth Social ha dicho que la información se entregará a los operadores y al público general al mismo tiempo, por lo que en realidad no habría un problema de equidad. Pero Saluzzi, de Themis Trading, crítico del comercio de alta velocidad, sostiene que eso es una cortina de humo, porque lo que importa es cuándo se reciben las publicaciones, no cuándo se difunden.

“Alguien que compre la información y tenga un sistema construido para procesarla podrá actuar más rápido que usted y yo”, indicó Saluzzi, y añadió, en referencia a los compradores cotidianos de pequeñas cantidades de acciones: “El perdedor siempre es el inversionista minorista”.

Trump publica sobre una empresa que le gusta y las acciones suben

Más allá de primicias sobre políticas, en los últimos meses ha surgido otra razón para suscribirse: Trump está publicando más sobre empresas que cotizan en bolsa, elogiando a las que le gustan de una manera que desata frenesíes de compra.

“El promocionar empresas específicas —obviamente Wall Street querría saberlo antes que otras personas”, comentó Dylan Hedler-Gaudette, experto en normas federales de ética del grupo de vigilancia Project on Government Oversight. “Es un verdadero desastre”.

En abril, instantes después de que Trump alabara a Palantir Technologies en una publicación que incluía su símbolo bursátil, el precio subió brevemente más de lo que lo había hecho en todo un año. Más tarde ese mes, Trump publicó: “Felicitaciones a Intel por hacer un trabajo tan excelente”, y la acción subió de inmediato en las operaciones posteriores al cierre.

No está claro qué firmas se están suscribiendo al canal. Consultadas para comentar, ninguna de las media docena de firmas de alta velocidad más conocidas, como Citadel Securities y XTX Markets, respondió. Sólo con que tres se inscriban con la tarifa de 100.000 dólares al mes, eso duplicaría los ingresos de Trump Media, que informó haber recibido 3,7 millones de dólares el año pasado.

Trump Media necesita clientes con mucho dinero

La empresa puede aprovechar su negocio.

Las acciones de la matriz de Truth Social se han desplomado un 75% desde que Trump asumió el cargo el año pasado, mientras la empresa sigue reportando cientos de millones en pérdidas pese a que el presidente ayuda a impulsar el tráfico hacia su sitio al publicar allí decisiones importantes.

De hecho, el presidente divulga noticias en Truth Social con tanta frecuencia que la oficina de prensa de la Casa Blanca copia sus publicaciones en un correo electrónico cuando responde a preguntas de los medios que buscan detalles sobre políticas. Si sus publicaciones aún no están disponibles, a veces se les dice a los periodistas: “Esperen al Truth”, ("verdad" en inglés).

Otro problema para Truth Social se avecina si los demócratas toman el control del Congreso y lanzan investigaciones, como prometió la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren en un comunicado el viernes en el que atacó específicamente el nuevo servicio: “Llevaremos ante el Congreso a los responsables de esta corrupción abierta para que rindan cuentas ante el pueblo estadounidense”.

Sin embargo, si las pérdidas siguen acumulándose para la empresa, algunos predicen que el presidente irá más lejos, usando la plataforma aún más para anuncios de política.

“Eso va a ocurrir, absolutamente”, advirtió Craig Holman, cabildero del grupo de buen gobierno Public Citizen. “Trump sabe cómo vender productos”.

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Los periodistas de AP Will Weissert y Josh Boak contribuyeron desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP