Trump le habría pedido a Dana White, presidente de UFC, ser su portavoz

ARCHIVO — El presidente Donald Trump saluda junto a Dana White, presidente y director ejecutivo de la UFC, a su llegada al UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el 14 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

Trump, mientras estaba en su club de golf en Florida, publicó en redes sociales que hizo la oferta al “Gran Dana White, un Luchador y Guerrero violento” para convertirse en el principal portavoz del presidente republicano.

Trump manifestó que pidió a White que llevara consigo a varios peleadores de la UFC como “asistentes”, y añadió: "Necesitamos a esta gente para defendernos de la Izquierda Lunática. Dana será un Secretario de Prensa como ningún otro. Dana, ¡por favor acepta el trabajo!”

La Casa Blanca no respondió el sábado a los mensajes que preguntaban por la publicación en Truth Social.

White estaba en Londres el sábado para un evento de boxeo. Un portavoz de la UFC no respondió de inmediato a los mensajes en los que se solicitaban comentarios.

El jefe de la UFC compartió una imagen de la publicación de Trump en Instagram, junto con una imagen suya de pie detrás del podio en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca con las palabras “Hacia el próximo capítulo”.

La publicación de Trump se produjo mientras su Casa Blanca atraviesa un periodo de gran transición y lidia con las profundas pérdidas de su partido en las elecciones de mitad de mandato del martes. Las victorias históricas de candidatos demócratas, incluso en zonas que los republicanos habían mantenido durante décadas, llevaron al Partido Republicano a perder el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump anunció el viernes que estaba reemplazando a su asesora de larga data Susie Wiles, a quien se consideraba una especie de fuerza moderadora frente a los impulsos del presidente, por el asesor Stephen Miller como próximo jefe de gabinete. Miller es conocido como el arquitecto de las políticas migratorias de línea dura del gobierno y está entre los más decididos del círculo íntimo de Trump.

La sacudida en el corazón de su administración se produce tras la breve pero tumultuosa semana en la que Trump probó a una nueva secretaria de prensa, Katie Zacharia, quien pareció incómoda en su única aparición ante los reporteros antes de dejar el puesto después de cinco días.

El cargo había estado vacante desde que Karoline Leavitt se fue a finales de agosto. Trump sigue sin un portavoz principal.

Trump es amigo cercano de White y ha asistido con él a varios eventos de la UFC desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Llevó a White y al deporte al Jardín Sur de la Casa Blanca en junio para la celebración del 250º año de la independencia de Estados Unidos y del 80º cumpleaños del propio presidente. Se construyó un Octágono de malla metálica cerca de la residencia ejecutiva bajo “The Claw”, un arco metálico similar a una nave espacial equipado con luces, equipo de sonido y pantallas grandes.

“Fue una experiencia increíble, esto fue único en su tipo”, comentó White después.

White también habló en las Convenciones Nacionales Republicanas de 2016, 2020 y 2024.

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Los periodistas de The Associated Press Daniel Gelston en Filadelfia y Jesse Bedayn en Austin, Texas, contribuyeron a este reportaje.

FUENTE: AP