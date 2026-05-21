Trump flexibiliza norma sobre refrigerantes para frenar el alza en los costos de alimentos

ARCHIVO – El propietario de una tienda busca en el interior de un refrigerador de bebidas en su tienda de Kent, Washington, el 1 de octubre de 2018. (AP Foto/Elaine Thompson, Archivo) AP

El mandatario afirmó, en una ceremonia en la Casa Blanca, que la medida de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) “reducirá sustancialmente los costos para los consumidores” al retrasar costosas restricciones que limitan el tipo de refrigerantes que las empresas y las familias en Estados Unidos pueden usar.

La decisión de relajar las normas de la era del expresidente Joe Biden sobre contaminantes nocivos conocidos como HFC, emitidos por refrigeradores y otros aparatos, fue el más reciente intento del gobierno de Trump por abordar la creciente preocupación de los votantes por el costo de vida antes de las decisivas elecciones de noviembre.

No se sabe cuánto ni con qué rapidez la flexibilización de la norma sobre refrigerantes podría afectar los precios de los comestibles. Grupos de la industria señalaron que la medida incluso podría elevar los precios, porque los fabricantes ya han rediseñado productos, reequipado fábricas y capacitado a trabajadores para fabricar y dar servicio a equipos de refrigeración de nueva generación.

La inflación en Estados Unidos aumentó a una tasa anual de 3,8% en abril, en medio de alzas de precios provocadas por la guerra con Irán y los amplios aranceles del presidente Donald Trump. La inflación ahora supera el crecimiento de los salarios, ya que la guerra ha elevado de manera constante los precios del petróleo y la gasolina.

La regulación de la era Biden era “innecesaria y costosa y, de hecho, empeora la maquinaria”, sostuvo Trump en una ceremonia a la que asistieron altos ejecutivos de Kroger, Piggly Wiggly y otras cadenas de supermercados. La medida de la EPA protegerá cientos de miles de empleos y ahorrará a los estadounidenses más de 2.000 millones de dólares al año, agregó.

El Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, que representa a más de 330 fabricantes de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como empresas de refrigeración comercial, indicó que el cambio de enfoque “inyectará incertidumbre en todo el mercado” e incluso podría elevar los precios.

“Esta norma va en contra de la oferta y la demanda básicas”, manifestó Stephen Yurek, presidente y director ejecutivo del grupo. “Al extender el plazo de cumplimiento” para eliminar gradualmente los hidrofluorocarbonos, o HFC, el gobierno “mantiene e incluso aumenta la demanda en el mercado de los refrigerantes existentes mientras la oferta sigue cayendo”.

Los fabricantes ya han reequipado líneas de productos y certificado modelos con base en el calendario vigente, explicó Yurek. Casi el 90% de los sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales ligeros usan refrigerantes sustitutos, en lugar de HFC, añadió.

Trump alguna vez respaldó los límites a los refrigerantes contaminantes

La medida de la administración sobre los refrigerantes representa un giro, después de que Trump firmara en su primer mandato una ley destinada a reducir los contaminantes nocivos que calientan el planeta y son emitidos por refrigeradores y aires acondicionados. Esa iniciativa bipartidista alineó de manera inusual a ambientalistas y a grandes grupos empresariales en el polémico tema del cambio climático y recibió elogios en todo el espectro político.

La ley de 2020 reflejó un amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de eliminar rápidamente el uso doméstico de HFC, gases de efecto invernadero miles de veces más potentes que el dióxido de carbono y considerados un importante impulsor del calentamiento global.

La medida de la EPA subraya el impulso de la segunda administración de Trump por revertir regulaciones consideradas favorables al clima. El plan forma parte de una serie de cambios ambientales de gran alcance que, según el administrador de la EPA, Lee Zeldin, pondrán “una daga en el corazón de la religión del cambio climático”.

Los ambientalistas criticaron las acciones del gobierno y afirmaron que la nueva norma agravaría la contaminación climática, al tiempo que interrumpiría una transición de la industria, de años de duración, hacia nuevos refrigerantes como alternativa a los HFC.

La ley condujo a la industria hacia alternativas menos dañinas

La ley de 2020 firmada por Trump, conocida como la American Innovation and Manufacturing Act (Ley de Innovación y Fabricación Estadounidense), eliminó gradualmente los HFC como parte de un acuerdo internacional sobre la contaminación que afecta la capa de ozono. La ley aceleró un cambio de la industria hacia refrigerantes alternativos que usan químicos menos dañinos y están ampliamente disponibles.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y el American Chemistry Council, el principal grupo de cabildeo de la industria química, formaron parte de los numerosos grupos empresariales que respaldaron la ley, así como un acuerdo internacional sobre contaminantes, conocido como la Enmienda de Kigali, como victorias para el empleo y el medio ambiente. Empresas de Estados Unidos como Chemours y Honeywell desarrollaron y producen los refrigerantes alternativos que se venden en Estados Unidos y en todo el mundo.

La norma de 2023 que ahora se flexibiliza impuso fuertes restricciones a los HFC a partir de 2026. Zeldin sostuvo que la norma de la administración demócrata de Biden no dio a las empresas suficiente tiempo para cumplir y que el cambio rápido a otros refrigerantes provocó escasez y aumentos de precios el año pasado. Algunos miembros de la industria lo cuestionan.

La Food Industry Association, que representa a tiendas de comestibles y proveedores, celebró la propuesta de la EPA bajo Trump el año pasado, al señalar que la norma anterior “impuso plazos de cumplimiento significativos e irreales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP