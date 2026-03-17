Trump dice que un expresidente le confesó que hubiera deseado atacar a Irán, pero asesores lo niegan

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 16 de marzo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Pero hay un pequeño problema: representantes de los cuatro expresidentes vivos —tres demócratas y un republicano— señalaron que ninguno ha estado en contacto con Trump recientemente.

Trump se negó a nombrar al expresidente cuando los reporteros le preguntaron de quién se trataba, al decir que no quería “avergonzarlo”.

El mandatario actual contó la historia por primera vez durante unas declaraciones extensas sobre la guerra con Irán al abrir una reunión de la junta directiva del Kennedy Center. Trump es el director de la junta y celebró la reunión en la Casa Blanca.

Repitió que Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos durante décadas, pero sostuvo que él es el único jefe de Estado que ha tenido el valor de hacer algo al respecto.

“Miren, durante 47 años, ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, y debieron haberlo hecho hace mucho tiempo”, expresó. “Habría sido mucho más fácil. No hay ningún presidente que quisiera hacerlo.

“Y, sin embargo, todos los presidentes lo sabían. He hablado con cierto presidente, que me cae bien, en realidad, un presidente del pasado, un expresidente. Dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho’, pero no lo hicieron. Yo lo estoy haciendo”, continuó Trump.

Cuando le preguntaron con qué expresidente había hablado, Trump respondió: “No puedo decírselo. No quiero avergonzarlo. Sería muy malo para su carrera, aunque no tiene carrera”.

Representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden indicaron que no habían hablado con Trump recientemente. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a comentar conversaciones privadas de los exmandatarios.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios después de que se le informara que ninguno de los expresidentes dijo haber hablado con Trump recientemente.

Trump y los cuatro expresidentes estuvieron juntos por última vez en el mismo lugar para su investidura el 20 de enero de 2025, mucho antes de la guerra.

Ha sido extremadamente crítico con Biden y Obama, y con frecuencia dice que Biden es el “peor presidente en la historia de nuestro país” y acusa a Obama de negociar un “horrible acuerdo” con Irán sobre sus armas nucleares. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo la primera vez que fue presidente.

Pero el republicano ofreció recientemente comentarios comprensivos sobre Clinton, al decir que le “molesta” que el expresidente haya sido citado para rendir declaración ante el Congreso sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Me gustaba Bill Clinton. Todavía me gusta Bill Clinton”, declaró Trump en una entrevista con NBC News el 4 de febrero. “Me gustaba su comportamiento conmigo. Pensé que me entendía, que me comprendía”.

Trump repitió su historia sobre haber hablado de Irán con un expresidente más tarde el lunes en el Despacho Oval, donde anunció que el vicepresidente JD Vance encabezará un grupo de trabajo que fue creado para eliminar el fraude en los programas federales de beneficios.

“¿Fue George W. Bush?”, preguntó un reportero.

“No”, contestó Trump.

“¿Fue Bill Clinton?”, preguntó el reportero.

Respondió Trump: “No quiero decirlo. No quiero decirlo”, y luego añadió que “es alguien a quien resulta que le caigo bien. Y a mí me cae bien esa persona, que es una persona inteligente. Pero esa persona dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho’, ¿de acuerdo?, pero no quiero entrar en quién es, ¿de acuerdo? No quiero meterlo en problemas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP