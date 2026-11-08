Trump dice que su política de deportación "quizá fue demasiado dura" para votantes

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El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el avión presidencial, el domingo 8 de noviembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Trump sostuvo que su política de deportaciones fue parte de la razón por la que los republicanos perdieron, asegurando en la entrevista con “60 Minutes” que se emitió el domingo que: “Creo que pudo ser demasiado dura”.

Añadió que cree que puede llegar a un acuerdo con la nueva mayoría demócrata. “El acuerdo sería que resolveríamos algo. Y creo que es algo — creo que es algo que en realidad se puede hacer”, dijo al programa de la cadena CBS.

Trump no dio detalles sobre cómo sería ese acuerdo y, poco después de grabar la entrevista el viernes, nombró al principal arquitecto de su agenda migratoria, Stephen Miller, como su nuevo jefe de despacho.

“Trump dice que su ofensiva migratoria fue demasiado lejos”, comentó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en redes sociales después de que se emitió la entrevista. “Al parecer, su solución fue poner al hombre responsable de ello al mando de la Casa Blanca. Eso no es un cambio de rumbo. Es un ascenso”.

La ofensiva migratoria del presidente fue un rasgo destacado de su regreso a la Casa Blanca, con grandes operativos en distintas ciudades que dispararon el número de arrestos. Dos ciudadanos estadounidenses —Renee Good y Alex Pretti— murieron a manos de agentes federales de inmigración.

Los demócratas han dicho que la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) es una prioridad para el nuevo Congreso.

Trump declaró que cree que los “asesinos” y “narcotraficantes” que están en el país sin autorización legal deben ser deportados, pero dejó entrever que estaba abierto a la idea de un acuerdo que permita que otros se queden “si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, o trabajan en un hotel, o hacen algo, ¿verdad? Y en algunos casos, pagan impuestos”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP