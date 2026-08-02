Trump dice que ordenará una pausa en ataques a Irán tras acordar bases para fin de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale del Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, el viernes 31 de julio de 2026, tras un viaje a Camp David, la residencia de descanso presidencial. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

El acuerdo en ciernes “incluiría la APERTURA INMEDIATA, COMPLETA Y TOTAL DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder concretar rápidamente un ACUERDO”, afirmó Trump.

Trump ha anunciado pausas a los bombardeos en Irán en varias ocasiones desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, pero luego la situación se ha desmoronado y los combates se han reanudado.

El ministro iraní de Defensa dijo en X que el país “no estaba ni sorprendido ni pasivo” tras el anuncio de Trump y señaló que Irán continúa en alerta ante amenazas concretas de Estados Unidos.

Un funcionario regional dijo que la propuesta anunciada por Trump durante el fin de semana pide que Estados Unidos e Irán regresen a las negociaciones y sigan resolviendo muchos de los asuntos que han frenado avances previos en el acuerdo.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, indicó que la propuesta contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la suspensión de ataques en toda la región, incluidos los de milicias respaldadas por Irán en Irak contra los países árabes del Golfo Pérsico y Jordania.

Estados Unidos, a cambio, pondrá fin a su bloqueo naval sobre Irán y permitirá que Teherán exporte su petróleo, tal como se establece en el acuerdo tentativo de alto el fuego, agregó.

Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo, pero los esfuerzos de mediación están en marcha, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Trump dijo que Israel se suma a su compromiso de poner fin a la guerra mediante la implementación del acuerdo de alto el fuego. Israel no comentó públicamente el anuncio.

Los saudíes, preocupados por represalias de Irán

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, líder de facto del reino, habló por teléfono con Trump el sábado y planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos escalara el conflicto con Irán, según la agencia de prensa saudí.

Los saudíes, de acuerdo con la persona informada sobre el contenido de la llamada pero no autorizada a comentar públicamente, temen que Teherán responda con ataques contra la infraestructura energética del reino y de otros países del golfo Pérsico. La llamada ocurrió antes del anuncio de Trump en redes sociales, dijo la persona.

El príncipe heredero buscó aclaraciones de Trump sobre qué posible nueva acción estaba sopesando tomar contra Irán, según la persona.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente y pidió el anonimato, confirmó que los líderes hablaron el sábado, pero no ofreció detalles.

Irán ha atacado repetidamente embarcaciones que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz sin su autorización como parte de su conflicto en curso con Estados Unidos.

Ataques israelíes matan a 8 en Gaza, incluidos 2 niños, dicen funcionarios de salud

En otros acontecimientos en Oriente Medio, ataques israelíes el domingo en distintos puntos de Gaza mataron al menos a ocho palestinos, incluidos dos niños, e hirieron a más de una docena de personas, según funcionarios locales de salud. Palestinos informaron de un aumento en la magnitud de los ataques israelíes en el enclave en los últimos días.

Un ataque contra un apartamento en el sur de Gaza mató a tres miembros de una familia, incluido su hijo de 4 años, según el hospital Nasser, adonde llegaron los cuerpos.

Otro ataque, también contra un apartamento residencial, en Ciudad de Gaza mató a tres miembros de una familia, incluido su hijo, e hirió a otras personas, según funcionarios de salud del hospital Shifa. La madre tenía seis meses de embarazo, añadió el hospital. En el centro de Gaza, un hombre y su esposa murieron en un ataque israelí, que hirió a otras cuatro personas en la zona, según el principal hospital que atiende el centro de Gaza.

El ejército israelí dijo que los ataques nocturnos habían tenido como objetivo a operativos militares de Hamás, sin dar más detalles.

Al menos 1.222 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde el alto el fuego de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo. Tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de seguridad el sábado, instando a sus ciudadanos en la región a prepararse ante la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras interrupciones en los desplazamientos. Las advertencias abarcaron Baréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

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Madhani informó desde Washington. Toqa Ezzidin en El Cairo, Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, y Natalie Melzer en Nahariya, Israel, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP