Trump dice que asistirá a las Finales de la NBA en Nueva York para apoyar a los Knicks

El presidente Donald Trump habla en un evento sobre la producción de carbón, el jueves 4 de junio de 2026, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Al describirse como un “gran aficionado” del equipo y del propietario James Dolan, Trump manifestó el jueves que estará en el recinto para al menos un partido la próxima semana. La NBA considera que eso lo convertiría en el primer presidente en funciones en asistir a un encuentro de las Finales de la NBA.

“La respuesta es sí: me invitó y voy”, dijo Trump sobre Dolan. Al hablar con periodistas en el Despacho Oval, Trump comentó que tenía en la mira el tercer partido, programado para el lunes, pero no descartó el cuarto, previsto para el miércoles. “Tal vez vea ambos”.

Trump, que al mismo tiempo lidia con una guerra en Irán, tensiones en el Congreso y unas elecciones de mitad de mandato que se aproximan, señaló que había visto el primer duelo, realizado el miércoles, cuando los Knicks vencieron a los Spurs de San Antonio.

“Me perdí la parte del medio porque ahora hablo con generales toda la noche, pero vi el final del partido y fueron dominantes”, expresó Trump. “Realmente increíble”.

Al ser consultado sobre sus planes para la próxima semana, Trump pasó a ofrecer su propio resumen del partido, sin escatimar elogios para los Knicks. Y al responder preguntas después de un acto sobre los esfuerzos de su administración para promover la industria del carbón en Estados Unidos, Trump dijo que el encuentro “no pintaba bien” para los Knicks al principio, pero los felicitó por contener a Victor Wembanyama, el imponente pívot francés de los Spurs.

“Yo digo: ¿cómo marcas a este tipo? Mide 7 pies y 5 pulgadas (2,26 metros) y tiene un gran tiro, ¿no? Pero encuentran la manera de hacerlo. Son realmente grandiosos”.

La NBA considera que ningún otro presidente en funciones ha asistido a un partido de las Finales. El mismo jueves, el comisionado Adam Silver dijo que algunos expresidentes habían asistido. Recordó a Trump como aficionado de los Knicks mucho antes de su carrera política.

“Donald Trump, antes de postularse a un cargo, era un gran fanático de los Knicks”, dijo Silver. “Yo estuve en muchos partidos de los Knicks con él en aquellos tiempos. Asistió a muchos de nuestros drafts cuando solían realizarse en el Madison Square Garden”.

Silver reiteró un mensaje que transmitió el miércoles, en medio de reportes de que Trump podría asistir: que el deporte puede unir, incluso en tiempos políticos profundamente polarizantes.

“Podemos enfatizar lo que tenemos en común, no lo que nos separa”, afirmó Silver. “Lo estamos viendo en Nueva York y creo que el presidente Trump es muy neoyorquino, y me entusiasma que otro neoyorquino más quiera participar del entusiasmo y la alegría en torno a este equipo de los Knicks”.

El comisionado reconoció que la presencia de Trump requerirá seguridad adicional dentro y alrededor del Madison Square Garden. Eso casi con certeza significaría tiempos de traslado más largos y problemas logísticos para los aficionados.

“Creo que los aficionados lo entienden muy bien”, dijo Silver. “Creo que reconocen que eso aumenta la magnitud del evento”.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds, en San Antonio, contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP