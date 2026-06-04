americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump dice que asistirá a las Finales de la NBA en Nueva York para apoyar a los Knicks

El presidente Donald Trump, seguidor de los Knicks de Nueva York desde hace años, dijo que planea asistir la próxima semana a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, por invitación del propietario del equipo.

El presidente Donald Trump habla en un evento sobre la producción de carbón, el jueves 4 de junio de 2026, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump habla en un evento sobre la producción de carbón, el jueves 4 de junio de 2026, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Al describirse como un “gran aficionado” del equipo y del propietario James Dolan, Trump manifestó el jueves que estará en el recinto para al menos un partido la próxima semana. La NBA considera que eso lo convertiría en el primer presidente en funciones en asistir a un encuentro de las Finales de la NBA.

“La respuesta es sí: me invitó y voy”, dijo Trump sobre Dolan. Al hablar con periodistas en el Despacho Oval, Trump comentó que tenía en la mira el tercer partido, programado para el lunes, pero no descartó el cuarto, previsto para el miércoles. “Tal vez vea ambos”.

Trump, que al mismo tiempo lidia con una guerra en Irán, tensiones en el Congreso y unas elecciones de mitad de mandato que se aproximan, señaló que había visto el primer duelo, realizado el miércoles, cuando los Knicks vencieron a los Spurs de San Antonio.

“Me perdí la parte del medio porque ahora hablo con generales toda la noche, pero vi el final del partido y fueron dominantes”, expresó Trump. “Realmente increíble”.

Al ser consultado sobre sus planes para la próxima semana, Trump pasó a ofrecer su propio resumen del partido, sin escatimar elogios para los Knicks. Y al responder preguntas después de un acto sobre los esfuerzos de su administración para promover la industria del carbón en Estados Unidos, Trump dijo que el encuentro “no pintaba bien” para los Knicks al principio, pero los felicitó por contener a Victor Wembanyama, el imponente pívot francés de los Spurs.

“Yo digo: ¿cómo marcas a este tipo? Mide 7 pies y 5 pulgadas (2,26 metros) y tiene un gran tiro, ¿no? Pero encuentran la manera de hacerlo. Son realmente grandiosos”.

La NBA considera que ningún otro presidente en funciones ha asistido a un partido de las Finales. El mismo jueves, el comisionado Adam Silver dijo que algunos expresidentes habían asistido. Recordó a Trump como aficionado de los Knicks mucho antes de su carrera política.

“Donald Trump, antes de postularse a un cargo, era un gran fanático de los Knicks”, dijo Silver. “Yo estuve en muchos partidos de los Knicks con él en aquellos tiempos. Asistió a muchos de nuestros drafts cuando solían realizarse en el Madison Square Garden”.

Silver reiteró un mensaje que transmitió el miércoles, en medio de reportes de que Trump podría asistir: que el deporte puede unir, incluso en tiempos políticos profundamente polarizantes.

“Podemos enfatizar lo que tenemos en común, no lo que nos separa”, afirmó Silver. “Lo estamos viendo en Nueva York y creo que el presidente Trump es muy neoyorquino, y me entusiasma que otro neoyorquino más quiera participar del entusiasmo y la alegría en torno a este equipo de los Knicks”.

El comisionado reconoció que la presencia de Trump requerirá seguridad adicional dentro y alrededor del Madison Square Garden. Eso casi con certeza significaría tiempos de traslado más largos y problemas logísticos para los aficionados.

“Creo que los aficionados lo entienden muy bien”, dijo Silver. “Creo que reconocen que eso aumenta la magnitud del evento”.

___

El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds, en San Antonio, contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio sanciona a la familia de Díaz-Canel, al hijo de Castro y a nuevas entidades del régimen cubano

Marco Rubio sanciona a la familia de Díaz-Canel, al hijo de Castro y a nuevas entidades del régimen cubano

María Elvira presiona a Rubio por El Cangrejo y el futuro de Cuba: No habrá salvavidas para el castrismo

María Elvira presiona a Rubio por "El Cangrejo" y el futuro de Cuba: "No habrá salvavidas para el castrismo"

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar destruir la economía cubana tras declaraciones de Marco Rubio

Carlos Fernández de Cossío acusa a EEUU de intentar "destruir la economía cubana" tras declaraciones de Marco Rubio

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter