Trump desestima nuevas barreras a la IA y denuncia "enferma conspiración" contra esa tecnología

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El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de embarcar en el Air Force One en el aeropuerto de Shannon, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

“¡El único control o ‘barandilla’ que necesita la IA es un presidente FUERTE E INTELIGENTE (¡con alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, publicó Trump en internet.

El presidente señaló específicamente que el gobierno ya ha frenado a la empresa Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.

Trump rechazó los llamados de líderes tecnológicos de Anthropic, OpenAI, Microsoft y otros para que haya una mayor regulación de la IA, con el fin de garantizar que se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal y preserven la seguridad nacional.

Pero el presidente se ha opuesto a esos esfuerzos y sostiene que hacerlo podría provocar que China supere a Estados Unidos en IA.

“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, publicó el presidente en redes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP