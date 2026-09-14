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Trump desestima nuevas barreras a la IA y denuncia "enferma conspiración" contra esa tecnología

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump manifestó el lunes que él es un freno suficiente contra la inteligencia artificial descontrolada, al afirmar que cualquier esfuerzo por limitar la tecnología forma parte de una “ENFERMA conspiración”.

El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de embarcar en el Air Force One en el aeropuerto de Shannon, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump habla con periodistas antes de embarcar en el Air Force One en el aeropuerto de Shannon, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

“¡El único control o ‘barandilla’ que necesita la IA es un presidente FUERTE E INTELIGENTE (¡con alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, publicó Trump en internet.

El presidente señaló específicamente que el gobierno ya ha frenado a la empresa Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.

Trump rechazó los llamados de líderes tecnológicos de Anthropic, OpenAI, Microsoft y otros para que haya una mayor regulación de la IA, con el fin de garantizar que se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal y preserven la seguridad nacional.

Pero el presidente se ha opuesto a esos esfuerzos y sostiene que hacerlo podría provocar que China supere a Estados Unidos en IA.

“Hay una ENFERMA conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, publicó el presidente en redes.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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