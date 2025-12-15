americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Demanda acusa a UPS de no pagar salarios completos a trabajadores temporales

NUEVA YORK (AP) — UPS robó decenas de millones de dólares en salarios a trabajadores temporales que ayudan al gigante de envíos a entregar paquetes durante la ajetreada temporada navideña, obligando a algunos a registrar su entrada mucho después de que sus turnos comenzaran y deduciendo el pago por descansos para almorzar que nunca tomaron, alegó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una demanda el lunes.

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 25 de abril de 2011 muestra al conductor de United Parcel Service, Albert Palafox, en Palo Alto, California (Foto AP/Paul Sakuma, Archivo)
ARCHIVO - Esta foto de archivo del 25 de abril de 2011 muestra al conductor de United Parcel Service, Albert Palafox, en Palo Alto, California (Foto AP/Paul Sakuma, Archivo) AP

Presentada en un tribunal estatal en Manhattan, la demanda acusa a UPS de no compensar adecuadamente “repetida y persistentemente” a los ayudantes de conductores, que asisten con las entregas, y a los conductores de apoyo temporales, que utilizan sus propios vehículos para realizar entregas. James estimó que en los últimos seis años, UPS ha privado a decenas de miles de trabajadores temporales de salarios que suman aproximadamente 45 millones de dólares.

La demanda busca el pago retroactivo y sanciones, además de una orden judicial que obligue a UPS a poner fin al trabajo fuera de horario y a cambiar sus prácticas de registro de tiempo y nómina. La empresa, conocida por sus camiones y uniformes marrones, entregó un promedio de 22,4 millones de paquetes al día y generó 91.100 millones de dólares en ingresos el año pasado, según su sitio web.

“A menudo no pensamos en estos trabajadores cuando estamos abriendo nuestros regalos para las fiestas”, señaló James en una conferencia de prensa al anunciar la demanda. “Y estas personas están batallando cada día para llegar a fin de mes”.

En un comunicado, la empresa con sede en Georgia dijo que estaba al tanto de la demanda, “toma en serio todas las acusaciones de irregularidades y niega la acusación infundada de pagar intencionalmente menos a los empleados de UPS”.

“Ofrecemos salarios y beneficios líderes en la industria a nuestros más de 26.000 empleados en Nueva York, y seguimos comprometidos a cumplir con todas las leyes aplicables”, decía el comunicado.

James, demócrata, dijo que comenzó a investigar a UPS en 2023 después de que un sindicato de empleados, Teamsters Local 804, expresó preocupaciones sobre el trato de la empresa a los trabajadores temporales, los cuales son contratados de manera temporal de octubre a enero.

Josh Pomeranz, director de operaciones del sindicato, señaló que aunque no hay evidencia de que la dirección de la empresa estuviera involucrada, al tanto o consintiendo el presunto robo de salarios, “estas son solo ciertas prácticas que tienes que ignorar activamente para no ver que están ocurriendo”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter