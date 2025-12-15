Demanda acusa a UPS de no pagar salarios completos a trabajadores temporales

Compartir en:









ARCHIVO - Esta foto de archivo del 25 de abril de 2011 muestra al conductor de United Parcel Service, Albert Palafox, en Palo Alto, California (Foto AP/Paul Sakuma, Archivo) AP

Presentada en un tribunal estatal en Manhattan, la demanda acusa a UPS de no compensar adecuadamente “repetida y persistentemente” a los ayudantes de conductores, que asisten con las entregas, y a los conductores de apoyo temporales, que utilizan sus propios vehículos para realizar entregas. James estimó que en los últimos seis años, UPS ha privado a decenas de miles de trabajadores temporales de salarios que suman aproximadamente 45 millones de dólares.

La demanda busca el pago retroactivo y sanciones, además de una orden judicial que obligue a UPS a poner fin al trabajo fuera de horario y a cambiar sus prácticas de registro de tiempo y nómina. La empresa, conocida por sus camiones y uniformes marrones, entregó un promedio de 22,4 millones de paquetes al día y generó 91.100 millones de dólares en ingresos el año pasado, según su sitio web.

“A menudo no pensamos en estos trabajadores cuando estamos abriendo nuestros regalos para las fiestas”, señaló James en una conferencia de prensa al anunciar la demanda. “Y estas personas están batallando cada día para llegar a fin de mes”.

En un comunicado, la empresa con sede en Georgia dijo que estaba al tanto de la demanda, “toma en serio todas las acusaciones de irregularidades y niega la acusación infundada de pagar intencionalmente menos a los empleados de UPS”.

“Ofrecemos salarios y beneficios líderes en la industria a nuestros más de 26.000 empleados en Nueva York, y seguimos comprometidos a cumplir con todas las leyes aplicables”, decía el comunicado.

James, demócrata, dijo que comenzó a investigar a UPS en 2023 después de que un sindicato de empleados, Teamsters Local 804, expresó preocupaciones sobre el trato de la empresa a los trabajadores temporales, los cuales son contratados de manera temporal de octubre a enero.

Josh Pomeranz, director de operaciones del sindicato, señaló que aunque no hay evidencia de que la dirección de la empresa estuviera involucrada, al tanto o consintiendo el presunto robo de salarios, “estas son solo ciertas prácticas que tienes que ignorar activamente para no ver que están ocurriendo”. ______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP