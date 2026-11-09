Trump deberá llevar hasta la tumba la carga del asalto al Capitolio, dice Biden en sus memorias

El entonces presidente Joe Biden en un evento en el Departamento de Estado en Washington el 13 de junio del 2025. (AP foto/Susan Walsh) AP

Trump, escribió Biden, ha dañado profundamente al país y al mundo con una administración decidida a “derribar instituciones y avivar odios”.

Y el demócrata de 83 años afirmó que los años de mentiras del Trump, de 80, sobre su derrota en 2020 ante Biden y el asalto al al Capitolio deberían “perseguirlo hasta la tumba”.

La contundente acusación de Biden aparece en el primer extracto de “Promise Me, America”, publicado el lunes por The Atlantic. Las memorias completas del 46.º presidente están previstas para publicarse el 17 de noviembre. Biden señaló que, aunque los médicos están alentados por su respuesta al tratamiento contra el cáncer, sus actividades para promover el libro serán limitadas debido a su salud.

“Donald Trump encabezó una insurrección”, escribió Biden sobre el ataque de partidarios de Trump mientras el Congreso se reunía para certificar las elecciones de 2020 ganadas por el demócrata. “Su objetivo era mantenerse en el poder después de que el pueblo estadounidense lo sacó del cargo con su voto.

“Los alzados no eran ‘manifestantes pacíficos’”, escribió. “Llegaron armados para detener la certificación oficial de una elección legítima”. Reprochó a Trump por haber concedido más de 1.500 indultos a los responsables.

“Hasta el día de hoy, Trump y sus partidarios siguen pavoneándose y posando como si fueran defensores de las fuerzas del orden”, escribió Biden. “Esta es mi opinión: no puedes hacer la vista gorda ante policías golpeados a puñetazos, atravesados con lanzas, rociados y brutalizados y llamarte amigo de las fuerzas del orden. Lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 nunca debe olvidarse. Debería perseguirlo hasta la tumba”.

Biden también lamenta el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump y su agresiva reversión de muchas de sus políticas, especialmente las destinadas a abordar el cambio climático.

“Todos los presidentes deben enfrentar la sensación de que su legado es vulnerable al péndulo de la política y a los caprichos de sus sucesores”, escribió Biden. “En mi caso, esa sensación se vio amplificada por la naturaleza despectiva y destructiva de Donald Trump, quien parecía incapaz de tolerar la idea de que los logros de otra persona pudieran ser mejorados en vez de derribados”.

Los demócratas ganaron, pero la reputación de Biden aún está atenuada

La publicación de las memorias llega después de que los demócratas aplastaran a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, asegurando mayorías sorprendentemente amplias en la Cámara de Representantes y el Senado y arrebatando el control de varias gobernaciones estatales en un amplio rechazo a la segunda presidencia de Trump. Pero el regreso de Trump al poder dos años antes fue en sí mismo un rechazo al único mandato de Biden en la Casa Blanca, y muchos votantes aún mantienen opiniones escépticas sobre su presidencia y su partido.

En una extensa publicación en redes sociales el domingo, Biden presentó sus memorias como la mejor manera en que puede explicar su presidencia, “los desafíos que enfrentamos, las decisiones que tomé y por qué las tomé”.

Durante sus cuatro años en el cargo, Biden afrontó la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, y restauró alianzas globales que Trump había debilitado. Pero enfrentó preocupaciones generalizadas sobre su edad, y abandonó su candidatura a la reelección después de un desastroso debate con Trump en junio de 2024. Perseguida por la persistente inflación y otras preocupaciones, la entonces vicepresidenta Kamala Harris perdió ante Trump en noviembre de ese año.

Meses después de dejar el cargo, Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata. Habló abiertamente de su condición en su publicación del domingo en redes sociales, al decir que “no podré tener tantas conversaciones sobre mi libro como esperaba” e instó a la gente a dejar que el libro hable por él.

Biden afirmó que sus médicos “siguen alentados por cómo he respondido al tratamiento”. Pero, reconoció, “algunos días son mejores que otros. No me ha detenido. Pero a veces me frena”.

Un Trump inusualmente elogioso

En el extracto, Biden relata una inusual reunión en el Despacho Oval con Trump días después de las elecciones de 2020, mucho antes de los disturbios del 6 de enero.

“‘Sabes, Joe, si no fuera por la política, creo que seríamos buenos amigos’”, dijo Trump, según Biden.

Trump incluso comentó “que se había sentido aliviado de no tener que postularse contra mí”, añadió Biden.

Las encuestas públicas en el momento en que Biden abandonó su candidatura a la reelección mostraban que iba por detrás de Trump, y los demócratas lo presionaron para que cediera por temor a que no pudiera ganar.

Biden relató que aprovechó la reunión para darle a Trump “un recorrido por el mundo”, incluida la guerra entre Ucrania y Rusia, las alianzas de la OTAN, Israel y Gaza y las relaciones entre China y Estados Unidos. Biden señaló que Trump “se centró en las personalidades” de los líderes mundiales más que en las relaciones internacionales.

Afirmó que esa reunión de dos horas lo dejó preocupado de que Trump iba a desmantelar gran parte de su presidencia. Escribió que las primeras semanas de Trump —sus órdenes ejecutivas del primer día y todo lo que siguió— confirmaron sus temores sobre un “gobierno más cruel” que “intentó derribar instituciones y avivar odios” y un presidente que “usó una bola de demolición contra nuestras tradiciones”.

El título evoca las memorias de Biden sobre su difunto hijo

El título de las memorias evoca un libro anterior de Biden, “Promise Me, Dad”, que escribió sobre el cáncer y la muerte de su hijo Beau, un paralelismo que reconoce implícitamente la edad y la condición del expresidente y la realidad de que quizá no tenga una larga pospresidencia para ver el rumbo del país y la evolución de su legado.

En ese primer libro, publicado entre la vicepresidencia de Biden y su candidatura presidencial de 2020, explicó que el título surgió directamente de una conversación entre padre e hijo alrededor del Día de Acción de Gracias en 2014.

“Prométemelo, papá. Dame tu palabra de que pase lo que pase, vas a estar bien”, recordó Biden que dijo Beau. Beau Biden murió seis meses después.

En su publicación del domingo, Biden repitió un argumento que planteó a menudo durante la campaña y durante su presidencia, al decir que Estados Unidos es único porque fue “construido sobre una idea” de que “todos nosotros somos creados iguales”.

“Prométemelo, Estados Unidos”, concluyó, que “nunca lo olvidaremos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP