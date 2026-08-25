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Trump considera renombrar el lago Ontario como "lago América" en plena guerra comercial con Canadá

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, mientras se intensifica la guerra comercial entre Washington y Canadá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un acto de inicio del curso escolar político en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 24 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un acto de inicio del curso escolar político en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 24 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Un cambio así recordaría la medida unilateral tomada por el presidente republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva rebautizó el golfo de México como el golfo de América.

Estados Unidos y Canadá están enfrascados en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie el martes medidas de represalia después de que el gobierno de Trump impuso durante el fin de semana aranceles del 50% a productos canadienses valorados en 20.000 millones de dólares tras el fracaso de las conversaciones que mantuvieron.

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, escribió Trump el martes en redes sociales.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y alberga la industria automotriz del país.

FUENTE: AP

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