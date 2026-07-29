Trump anuncia remodelación de $22.500 millones al Aeropuerto Internacional de Dulles de Washington

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca para hablar sobre el proyecto de remodelación del Aeropuerto Internacional Dulles, el 29 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La remodelación del aeropuerto se sumaría a una larga lista de proyectos de renovación que ha impulsado el republicano con el fin de dejar su huella en la región de Washington incluso después de que concluya su mandato en enero de 2029. Otras iniciativas incluyen la construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca, así como un imponente arco del triunfo cerca del Monumento a Lincoln.

En lugar de las salas móviles, el aeropuerto incorporará un nuevo tren de pasajeros en forma de U, un túnel peatonal y más bandas móviles. También se tiene prevista la construcción de un estacionamiento elevado más cercano a la terminal principal, con espacio para 32.000 vehículos, señalaron Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien acompañó al presidente en el anuncio.

Trump afirmó que las “distancias de locos” que los viajeros deben caminar para llegar de un lugar a otro lo convierten en “el peor aeropuerto”.

Arremetió fuertemente contra Dulles, salvo por la distintiva terminal principal de la instalación, y presentó los planes de renovación como parte de su plan para hacer más atractiva la capital del país y mejorar la reputación del aeropuerto.

“Esta transformación es otro paso en nuestros esfuerzos continuos por hacer que Washington, D.C., vuelva a ser seguro y hermoso”, declaró. “Estamos haciendo algo con Dulles que va a convertirlo en el mejor (aeropuerto) en cualquier parte del mundo”.

Trump añadió que se necesitará la aprobación del Congreso hasta cierto grado. Duffy indicó que espera que las obras comiencen a mediados del próximo año.

Dulles, ubicado en el norte de Virginia, se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) del centro de Washington y es administrado por la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington, que también opera el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington. El proyecto será financiado por la autoridad aeroportuaria y las aerolíneas que prestan servicio en Dulles, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Dulles es el principal de los tres aeropuertos que atienden a la región la capital. El Aeropuerto Internacional Baltimore Washington, que está más lejos que Dulles, también ofrece vuelos al extranjero. Reagan National es el más conveniente y una opción popular entre los miembros del Congreso y los residentes locales, pero se enfoca principalmente en vuelos nacionales.

Trump dijo en diciembre que Dulles necesita un rediseño porque “no es un buen aeropuerto”.

El presidente, expromotor inmobiliario, sostuvo en ese momento que el edificio de Dulles estaba “mal diseñado”. Aun así, elogió a Eero Saarinen, el arquitecto y diseñador finlandés-estadounidense de la terminal principal del aeropuerto.

“Vamos a darle un cambio a esto y vamos a hacer del aeropuerto Dulles —que presta servicio a Washington y Virginia, Maryland, etc.— algo realmente espectacular”, expresó Trump en diciembre. “Tenemos un plan increíble”.

Dulles ha dependido de las salas móviles desde su inauguración en 1962.

Diseñados por Chrysler Corp., los "people movers" trasladan a los pasajeros entre la terminal y las aeronaves. El aeropuerto opera una flota de 19 salas móviles, cada una capaz de transportar hasta 102 pasajeros, según su sitio web.

Cuando se inauguró el aeropuerto, promocionó el sistema como una gran comodidad. Los pasajeros, dijo, “tenían que caminar solo 200 pies (60 metros) desde la entrada de la terminal hasta sentarse en una sala móvil para el corto trayecto directamente a su avión”, un servicio que describió como único de Dulles.

Pero se han convertido en uno de los aspectos menos apreciados por los pasajeros.

Una de las salas móviles chocó en noviembre, enviando a 18 personas al hospital.

Dulles inició en 2000 un programa de varios miles de millones de dólares para empezar a atender la futura demanda de pasajeros. Entre los principales proyectos se incluyeron dos nuevos estacionamientos, una cuarta pista, un nuevo vestíbulo, una nueva torre de control de tráfico aéreo, bandas móviles para los peatones y un sistema de tren del aeropuerto, según el sitio web de la autoridad aeroportuaria.

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Los periodistas de Associated Press Rio Yamat en Las Vegas y Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP