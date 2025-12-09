Trump amenaza con retirar fondos a transporte de Chicago tras ataque con fuego a mujer

Un tren llega el martes 18 de noviembre de 2025 a la parada de Clark Street y Lake Street de la línea azul del metro de Chicago, donde un hombre le prendió fuego a una mujer en un tren el lunes por la noche. (AP Foto/Erin Hooley) AP

La oficina del gobernador JB Pritzker respondió el martes diciendo que Trump está politizando "una tragedia atroz" sin hacer nada para dar seguridad a las comunidades de Illinois.

El administrador de la Autoridad Federal de Tránsito, Marc Molinaro, envió una carta el lunes a Pritzker y al alcalde Brandon Johnson exigiendo que la Autoridad de Tránsito de Chicago desarrolle e implemente un plan de seguridad actualizado para el 19 de diciembre. La carta no solicitó cambios específicos.

La demanda surge después de que un hombre que viajaba en un tren de cercanías de la Línea Azul el 17 de noviembre rociara a la pasajera Bethany MaGee con gasolina mientras ella estaba sentada de espaldas a él, según documentos judiciales. Luego la persiguió por el vagón del tren y le prendió fuego. El hombre se bajó del tren en la siguiente parada en el centro de Chicago y se alejó mientras MaGee, de 26 años, salía tambaleándose y caía al suelo. Sufrió quemaduras graves, pero sobrevivió.

La policía arrestó a Lawrence Reed, de 50 años, de Chicago, a la mañana siguiente. Los fiscales federales lo acusaron de cometer un ataque terrorista, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Los registros judiciales en línea no mencionan un abogado para él.

La información proporcionada a The Associated Press por el Tribunal de Circuito del Condado de Cook muestra más de 60 casos penales presentados contra Reed desde 1993, que van desde infracciones de tráfico, violación de morada y posesión de drogas hasta cargos más graves que involucran comportamiento violento, incluidos al menos 15 casos de agresión y al menos dos casos de incendio premeditado.

En el momento del ataque en el tren, Reed estaba bajo monitoreo electrónico en un caso activo de agresión. Las autoridades dicen que golpeó a un trabajador social de un hospital en la cara en agosto.

La oficina del juez principal del condado de Cook señaló que la ley estatal im pone límites estrictos para negarle la libertad a una persona previo al juicio.

Molinaro declaró en su carta que era "inconcebible" que Reed fuera liberado en el caso de agresión y que el ataque a MaGee refleja "fallas sistémicas tanto en el liderazgo como en la rendición de cuentas a todos los niveles que no pueden ser toleradas".

"No aceptaré el brutal asalto a una mujer inocente de 26 años como un costo inevitable de proporcionar transporte público", escribió.

La oficina de Pritzker indicó en un correo electrónico a The Associated Press el martes que Illinois está formando una comisión para combatir el crimen violento en el transporte público, y que si Trump realmente quiere reducir el crimen, debería liberar fondos para desplegar más agentes federales en el estado.

Al ser consultados para hacer comentarios, los funcionarios de la agencia de transporte de Chicago respondieron con un correo electrónico diciendo que la agencia había recibido la carta y "responderá dentro del plazo solicitado". El correo electrónico no dio más detalles. La AP dejó un mensaje con la alcaldía el martes.

Trump y sus allegados suelen criticar a ciudades que tienen alcaldes demócratas, acusándolas de estar plagadas de crimen a pesar de cifras según las cuales el hampa en realidad disminuyó después de subir brevemente durante la pandemia.

La administración anunció en octubre que estaba reteniendo 2.100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, incluidos los planes de expansión para el tren de cercanías de la Línea Roja. El proyecto habría establecido paradas en algunos de los barrios más pobres de la ciudad. Los funcionarios de presupuesto de la Casa Blanca dijeron entonces que querían asegurarse de que los fondos no se movieran a través de contratos basados en raza. La administración retuvo 18.000 millones para infraestructura en Nueva York la misma semana.

Pritzker ha sido durante mucho tiempo uno de los críticos más fuertes de Trump. La represión del presidente sobre los inmigrantes en Chicago solo ha intensificado las tensiones. Pritzker ha resistido el despliegue de la Guardia Nacional de Trump, y Trump recientemente insultó al gobernador, llamándolo "un gordo asqueroso".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP