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Trump amenaza a Irán tras llamados públicos a matarlo en funeral de Jamenei

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán el sábado después de que en el funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, se escucharan llamados abiertos a matarlo, lo que subraya aún más las tensiones que atenazan a Oriente Medio mientras un acuerdo provisional para poner fin a la guerra se tambalea bajo el fuego cruzado repetido en la región.

En esta foto publicada por la oficina del líder supremo de Irán, iraníes cargan el ataúd del difunto ayatolá Ali Jamenei antes de su entierro en el Santuario del Imán Reza en Mashhad, noreste de Irán, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto, Oficina del Líder Supremo iraní vía AP)
En esta foto publicada por la oficina del líder supremo de Irán, iraníes cargan el ataúd del difunto ayatolá Ali Jamenei antes de su entierro en el Santuario del Imán Reza en Mashhad, noreste de Irán, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto, Oficina del Líder Supremo iraní vía AP) AP

Trump hizo los comentarios en su red social Truth Social después de que altos funcionarios de Estados Unidos exigieron que Irán emita una declaración pública en la que diga que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que crucen el vital corredor ya no serán atacados.

Hasta ahora, Teherán no lo ha hecho y, en cambio, insiste en que la ruta permanezca bajo su control y que se le permita cobrar a los barcos que transiten por ella, trastocando décadas de precedentes que consideran el estrecho una vía marítima internacional.

Había habido varios días de ataques aéreos de Estados Unidos contra objetivos en Irán, así como fuego de represalia iraní dirigido contra países de todo Oriente Medio. Esos ataques se habían desencadenado después de que Irán atacara tres barcos en el estrecho a principios de esta semana.

“1.000 misiles están listos y cargados y apuntan a la República Islámica de Irán, y miles más les seguirán de inmediato, si el Gobierno iraní actúa conforme a su amenaza”, escribió Trump en su sitio web.

Añadió que el ejército de Estados Unidos “diezmará y destruirá por completo todas las zonas de Irán - ¡ALABADO SEA ALÁ!”.

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Price y Weissert informaron desde Washington. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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