Trump amenaza a Canadá con un arancel del 50% en aviones vendidos en EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos, como parte de su guerra comercial con el vecino del norte y de su disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci) AP

La amenaza de Trump, publicada en redes sociales, se suma a otra amenaza que hizo el fin de semana sobre imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China. Sin embargo, la amenaza de Trump no incluyó detalles sobre cuándo impondría los aranceles.

En su última amenaza, Trump dijo que tomaría represalias contra Canadá por negarse a certificar aviones de Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificaría todos los aviones canadienses, incluidos los Bombardier. "Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre cualquier y todos los aviones vendidos en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en su publicación. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Congresistas del sur de Florida piden a Trump medidas más duras contra Cuba: suspender vuelos y remesas

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

