americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Troy Melton y Dillon Dingler brillan. Tigres barren a Rays con victoria 7-2

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Troy Melton toleró dos carreras en ocho entradas, la mayor cantidad de su carrera, Dillon Dingler impulsó cuatro carreras y los Tigres de Detroit completaron una barrida de tres juegos sobre los Rays de Tampa Bay al vencerles el miércoles por 7-2.

Dillon Dingler (13) de los Tigres de Detroit luego de batear un jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 3 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Dillon Dingler (13) de los Tigres de Detroit luego de batear un jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 3 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Detroit anotó 25 carreras con 19 hits de extrabase en los tres juegos en el Tropicana Field. La barrida como visitante para Detroit fue la primera desde julio pasado en Cleveland.

Tampa Bay ha perdido ocho de los últimos 10 juegos. La ventaja de los Rays en el Este de la Liga Americana se redujo a juego y medio de cara a la noche del miércoles.

Melton, en su tercera apertura de la temporada después de comenzar el año en la lista de lesionados de 60 días por inflamación en el codo derecho, limitó a los Rays a cuatro hits. Ponchó a cinco en ocho entradas con 94 lanzamientos. Melton retiró a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Drew Anderson retiró en orden la novena.

Dingler impulsó al venezolano Gleyber Torres con un sencillo en la primera entrada y conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta que puso a Detroit arriba 6-2. Dingler terminó la serie con tres jonrones y nueve carreras impulsadas.

Jake Rogers también se voló la barda por Detroit, al conectar su primero de la temporada con un cuadrangular solitario en la segunda entrada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz conectó un sencillo impulsor en la primera entrada y Cedric Mullins pegó un jonrón solitario en la segunda. ___

Deja tu comentario

Destacados del día

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: Tiene mi apoyo total

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: "Tiene mi apoyo total"

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias
VIDEO

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter