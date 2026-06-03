Troy Melton y Dillon Dingler brillan. Tigres barren a Rays con victoria 7-2

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Dillon Dingler (13) de los Tigres de Detroit luego de batear un jonrón ante los Rays de Tampa Bay, el miércoles 3 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Detroit anotó 25 carreras con 19 hits de extrabase en los tres juegos en el Tropicana Field. La barrida como visitante para Detroit fue la primera desde julio pasado en Cleveland.

Tampa Bay ha perdido ocho de los últimos 10 juegos. La ventaja de los Rays en el Este de la Liga Americana se redujo a juego y medio de cara a la noche del miércoles.

Melton, en su tercera apertura de la temporada después de comenzar el año en la lista de lesionados de 60 días por inflamación en el codo derecho, limitó a los Rays a cuatro hits. Ponchó a cinco en ocho entradas con 94 lanzamientos. Melton retiró a los últimos 17 bateadores que enfrentó. Drew Anderson retiró en orden la novena.

Dingler impulsó al venezolano Gleyber Torres con un sencillo en la primera entrada y conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta que puso a Detroit arriba 6-2. Dingler terminó la serie con tres jonrones y nueve carreras impulsadas.

Jake Rogers también se voló la barda por Detroit, al conectar su primero de la temporada con un cuadrangular solitario en la segunda entrada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz conectó un sencillo impulsor en la primera entrada y Cedric Mullins pegó un jonrón solitario en la segunda. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP