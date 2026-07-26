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Trout tiene su primer juego de 4 hits desde 2021 y los Angelinos vencen 4-3 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Mike Trout tuvo su primer juego de cuatro hits en más de cinco años, el cubano Jorge Soler y Jo Adell conectaron jonrones y los Angelinos de Los Ángeles vencieron el domingo 4-3 a los Gigantes de San Francisco para cortar una racha de tres derrotas y evitar perder la serie por barrida.

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles hace un gesto a sus compañeros tras su doble en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles hace un gesto a sus compañeros tras su doble en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

El abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (9-6), permitió una carrera sucia en cinco entradas y concedió tres hits, dio tres bases por bolas y ponchó a cinco. Mitch Farris consiguió los dos últimos outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

San Francisco, al que se le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas en casa, es el único equipo de las Grandes Ligas que no ha logrado barrer de serie de tres o más juegos esta temporada.

El primer juego de cuatro hits de Trout desde el 26 de abril de 2021 lo llevó a superar a Tim Salmon en las listas históricas de dobles y sencillos de los Angelinos.

El primer doble de Trout fue el número 340 de su carrera, con lo que rebasó a Salmon para colocarse segundo en la lista de la franquicia, detrás de los 489 de Garrett Anderson. Este fue su primer juego de cuatro imparables desde el 26 de abril del 2021. También es ahora cuarto en la lista histórica de sencillos de los Angelinos con 1.014, por detrás de Anderson (1.572), Darin Erstad (1.082) y Brian Downing (1.062). Se fue de 4-4 con un doble y tres sencillos.

El juego de cuatro hits de Trout fue el 21.º de su carrera y elevó su promedio a .247.

Soler conectó un jonrón abriendo el juego, Nolan Schanuel recibió base por bolas y el cuadrangular de 446 pies de Adell le dio a los Angelinos una ventaja de 4-0 en la cuarta entrada.

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