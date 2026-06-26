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Tristan Peters conecta grand slam en paliza de los Medias Blancas por 22-1 sobre los Reales

CHICAGO (AP) — Tristan Peters conectó un grand slam y remolcó seis carreras, el cubano Miguel Vargas pegó un jonrón de tres carreras y un doble impulsor en la tercera entrada de 10 carreras de Chicago, y los Medias Blancas aplastaron la noche del viernes por 22-1 a los Reales de Kansas City.

Tristan Peters, de los Medias Blancas de Chicago, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, en Chicago, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty)
Tristan Peters, de los Medias Blancas de Chicago, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, en Chicago, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

David Sandlin (2-1) permitió una carrera y ponchó a seis en seis entradas. El novato de 25 años concedió tres hits y dio tres bases por bolas.

Jacob Gonzalez, Andrew Benintendi y Kyle Teel también conectaron jonrón por los Medias Blancas. Gonzalez y Vargas impulsaron cinco carreras cada uno, Teel remolcó tres y Chase Meidroth se fue de 5-4 con dos carreras impulsadas.

Vargas conectó el 18º jonrón de su carrera, la mayor cifra de su trayectoria, esta temporada para abrir el marcador en la tercera; Chase Meidroth pegó un sencillo para impulsar una carrera y Tristan Peters añadió un sencillo de dos carreras antes de que Gonzalez conectara un jonrón de tres carreras y el doble de Vargas pusiera el juego 10-0.

Mitch Spence (0-2) relevó al abridor de los Royals, Steven Cruz, en la segunda entrada y permitió 10 carreras en 1 1/3 innings.

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FUENTE: AP

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