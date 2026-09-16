Triplete de Raphinha impulsa goleada 7-2 del Barcelona al Racing

Raphinha celebra con su compañero del Barcelona Gavi tras anotar el quinto gol en el encuentro ante el Racing de Santander en La Liga el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Gabriel Jesus y Lamine Yamal también marcaron para el Barcelona, que ha anotado al menos cinco goles en cinco de sus siete partidos en todas las competiciones esta temporada.

Con su triplete, Raphinha elevó su cuenta a nueve goles en seis partidos, la mejor marca de la liga. El delantero brasileño ha marcado en todos los encuentros de esta temporada salvo en uno.

“Estoy cómodo marcando goles”, manifestó Raphinha. “Los jugadores tienen hambre, siempre quieren más. Tenemos la mentalidad que, siempre que podamos, tener que generar más ocasiones y se nota en el campo. Somos muy compañeros unos con otros”.

João Cancelo también anotó para el Barcelona, que además se vio favorecido por un autogol de Asier Villalibre, del Racing. Maguette Gueye y Yassir Zabiri marcaron para el visitante.

Sólo en una ocasión esta campaña, ell Barcelona ha anotado cuatro o menos goles, en la victoria 2-0 contra el Athletic Bilbao.

A Yamal le anularon un gol por fuera de juego, falló un penal y estrelló un balón en el poste antes de que finalmente marcara en el tramo final para el Barcelona.

El campeón de La Liga también aplastó al Elche, Rayo Vallecano y Valencia en el torneo doméstico, y al Feyenoord en la Liga de Campeones.

El equipo de Hansi Flick ha superado a sus rivales 33-7 en siete partidos en todas las competiciones. El Barcelona tiene una ventaja de tres puntos en España sobre el Real Madrid, que el martes superó al Elche.

El portero del Barcelona, Joan García, fue sustituido por Wojciech Szczesny al descanso debido a una aparente lesión. Un error de Szczesny derivó en un gol del Racing después de que el guardameta intentara controlar el balón dentro del área y se lo robaran frente a la portería.

El Atlético de Madrid también goleó 4-0 al Osasuna, que visitaba el Metropolitano, con tantos de Jonathan David, Lee Kang-In, Robin Le Normand y Álex Baena.

Fue la segunda victoria consecutiva del equipo de Diego Simeone, que subió al tercer puesto. Osasuna encadenó tres derrotas seguidas.

El Sevilla saltó al cuarto lugar al ganar 1-0 en el campo del Deportivo La Coruña con un gol de Miguel Sierra en la segunda parte. El Sevilla suma dos triunfos consecutivos. El Deportivo se mantuvo séptimo.

El partido entre Levante y Athletic Bilbao fue aplazado por las fuertes lluvias en la ciudad de Valencia.

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FUENTE: AP