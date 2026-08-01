Triple de Pete Crow-Armstrong impulsa a Cachorros a vencer 5-2 a Yankees

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Spencer Jones, de los Yankees de Nueva York, se desliza hacia el plato tras un sencillo productor de carreras de José Caballero, también de los Yankees de Nueva York, durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el sábado 1 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Nico Hoerner inició el ataque decisivo con su sexto jonrón, que empató el marcador ante el boricua Fernando Cruz (4-6), antes de que Crow-Armstrong remolcara al venezolano Pedro Ramirez con un batazo de línea al rincón del jardín derecho frente a Brent Headrick. Luego Crow-Armstrong anotó con un sencillo de Seiya Suzuki al jardín central.

Crow-Armstrong anotó la primera carrera del juego en la primera entrada tras recibir base por bolas y avanzar gracias a un par de lanzamientos descontrolados de Max Fried.

Michael Busch puso el 5-2 en la octava con un sencillo impulsor ante el dominicano Yovanny Cruz.

El relevista de los Cachorros Trent Thornton (4-4) lanzó 2/3 de entrada para llevarse la victoria. Caleb Thielbar permitió un hit en la novena, pero consiguió su tercer salvamento.

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FUENTE: AP