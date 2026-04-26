Triple de Carlos Cortes y relevo de Justin Sterner dan triunfo a Atléticos 2-1 ante Rangers

Compartir en:









Carlos Cortes de los Atléticos observa su pelota al conectar un sencillo contra los Rangers de Texas durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el domingo 26 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

El batazo de Cortes, una línea de 106,3 mph que rozó el guante de Evan Carter en la pista de advertencia del jardín central, impulsó a Tyler Soderstrom y a Brent Rooker, quien recibió bases por bolas consecutivas con dos outs ante Kumar Rocker.

El abridor de los Atléticos, J.T. Ginn, salió por molestias en el brazo derecho con un out en la cuarta y ventaja de 2-0. Rooker volvió a la alineación como bateador designado en el cuarto turno después de perderse 14 juegos por una distensión en el oblicuo derecho. El dos veces All-Star se fue de 4-0.

Jack Perkins, el sexto lanzador de los Athletics, ponchó a uno en una novena perfecta para su segundo salvamento en dos oportunidades.

Rocker (1-2) permitió seis hits y dos carreras, con tres ponches, en seis entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Compartir en:







