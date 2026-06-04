Trío de ceremonias inaugurales del Mundial en EEUU, México y Canadá busca mostrar unidad

ARCHIVO - Un trabajador en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Marco Balich, recién salido de la ceremonia de apertura olímpica , que incluyó un desfile de atletas repartido en cuatro sedes, tendrá el desafío de producir tres espectáculos en tres ciudades, con equipos de 260 a 300 personas en cada ciudad.

El tema unificador de las ceremonias será “la celebración del deporte, la pasión por el fútbol, simbolizada por la propia copa”, explicó Balich. “La idea es narrar con tres puntos de vista y lenguajes”, utilizando estéticas de diseño representativas de cada cultura.

En Canadá, un mosaico representará su identidad multicultural. El motivo de México serán los recortes tradicionales de papel llamados papel picado, mientras que Estados Unidos tendrá “una copa súper brillante y resplandeciente”, señaló Balich, quien también produjo la ceremonia de apertura del Mundial 2022 en Qatar.

Balich calificó como “una muy buena señal” que Canadá, México y Estados Unidos estuvieran trabajando juntos para organizar “un Mundial pacífico”.

“Creo que es muy importante que destaquemos el hecho de que las tres naciones están trabajando juntas para albergar un campeonato muy importante y relevante, especialmente en este momento en el que hay tanta controversia en el plano político”, dijo Balich, fundador de Balich Wonder Studios. “Pero la gente es gente, y se reunirá y disfrutará”.

Cada ceremonia contará con actuaciones artísticas de primer nivel que apelan a la identidad nacional, pero Balich indicó que los espectadores no deberían esperar una extravagancia de medio tiempo al estilo del Super Bowl. En su lugar, las ceremonias combinarán discursos de bienvenida, un desfile de banderas, la presentación del balón del partido y unos 30 minutos de entretenimiento musical.

“Es una celebración del fútbol, de la FIFA y del hecho de que, gracias al fútbol, la gente se reúne en paz y armonía”, resaltó Balich.

Cada ceremonia se realizará aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido, después de un calentamiento de 25 minutos de los jugadores que los organizadores esperan que motive a los espectadores a llegar temprano.

Balich sostuvo que, mientras el Super Bowl celebra “un juego que solo es famoso en Estados Unidos, el resto del mundo juega al fútbol y tiene una pasión que se comparte”.

Los actos arrancan el 11 de junio en la Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica, con un espectáculo que contará con la banda de rock mexicana Maná, el cantante colombiano J Balvin y la estrella sudafricana del pop Tyla.

Continúan el 12 de junio en Toronto antes del encuentro Canadá-Bosnia y Herzegovina, con Alanis Morissette y Michael Bublé como principales figuras, antes de trasladarse al estadio de Los Ángeles más tarde ese mismo día para el debut de Estados Unidos contra Paraguay.

Estrellas internacionales subirán al escenario en Los Ángeles, entre ellas Katy Perry, la estrella global del pop LISA, la estrella nigeriana de afrobeats Rema, la artista brasileña del pop Anitta y el artista de hip-hop Future.

El productor italiano disfruta de la distinción de producir este año las dos ceremonias deportivas más grandes del mundo —la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de 2026 y la Copa del Mundo de 2026—, aun cuando Italia estará ausente del Mundial por tercera edición consecutiva.

“En realidad, es muy alentador, para compensar la triste noticia de que Italia no está esta vez”, dijo Balich expresó.

Añadió que la ausencia de Italia, “que es un desastre para nosotros, también nos ha permitido ser muy imparciales” al celebrar a cada país “de una manera similar”.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP