Tribunal de Taiwán condena a ex empleado de Tokyo Electron a 10 años por secretos de TSMC

Tokyo Electron también fue multada con 150 millones de nuevos dólares taiwaneses (4,8 millones de dólares) y otras cuatro personas fueron condenadas a hasta seis años de cárcel.

Las duras condenas, dictadas en virtud de la ley de seguridad nacional de Taiwán y otras normas, subrayan los esfuerzos de Taiwán por proteger la tecnología avanzada y el sector de semiconductores de la isla autogobernada, que son vitales para su economía orientada a las exportaciones, mientras la inteligencia artificial se expande.

TSMC, o Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., es una de las empresas más valiosas del mundo y tiene a Nvidia y Apple entre sus principales clientes.

Al imponer la condena de 10 años en el Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán, el juez Chang Ming-huang manifestó que Chen Li-ming, quien trabajó en TSMC antes de pasar a la filial de Tokyo Electron en Taiwán, al parecer había utilizado sus relaciones con antiguos colegas de TSMC para acceder y recopilar ilegalmente secretos comerciales del fabricante de chips.

Chen fotografió, copió y transmitió los materiales para ayudar a Tokyo Electron a mejorar sus ofertas como proveedor de TSMC, según el tribunal.

La motivación de Chen fue principalmente “mejorar su desempeño laboral personal”, señaló Chang, pero puso en riesgo la competitividad y la seguridad económica de Taiwán y de su industria de fabricación de chips.

Los fiscales de Taiwán acusaron formalmente a Chen y a otros en agosto por el robo de secretos comerciales. Tokyo Electron indicó entonces en un comunicado que había despedido a un empleado implicado en el caso, pero también sostuvo que su investigación interna no había confirmado pruebas de que se hubiera filtrado la información confidencial pertinente.

La empresa japonesa afirmó el lunes que se toma “la conclusión del tribunal con la máxima seriedad” y que reforzará sus “sistemas de gestión de la información y otras medidas pertinentes”. Sin embargo, recalcó que ni el tribunal ni su propia investigación encontraron participación organizativa alguna por parte de Tokyo Electron.

TSMC afirmó en una respuesta que “mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier acción que comprometa la protección de secretos comerciales o perjudique los intereses de la empresa” y que este tipo de infracciones “se abordan con rigor y se persiguen hasta el máximo alcance de la ley”.

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Chan reportó desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP